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01:00 Торонто Мейпл Лифс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Кэпиталз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Виннипег Джетс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
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«Динамо» Мн обыграло «Спартак», «Северсталь» разобралась с «Металлургом»

Результаты и видеообзоры матчей игрового дня
Хоккей КХЛ
21:04
«Динамо» Мн обыграло «Спартак», «Северсталь» разобралась с «Металлургом»
Фото: пресс-служба Северстали

КХЛ. Регулярный чемпионат:

«Ак Барс» – «Автомобилист» 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)

1:0 Уил (Петров), 04:02

1:1 Блэкер (Принс, Гуркин), 11:28

2:1 Уил (Хенкель), 23:32, ГБ

2:2 Мэйсек (Спунер, Блэкер), 27:29, ГБ

2:3 Мэйсек (Бочаров, Спунер), 42:58, ГБ

3:3 Лукоянов (Бурмистров), 45:34

3:4 Рылов (Кормье), 54:19

4:4 Уил (Кэмпфер), 55:47

5:4 Уил (Кэмпфер), 59:40

Вратари: Билялов – Галкин.

«Спартак» – «Динамо» Мн 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

0:1 Алистров (Дерябин, Пышкайло), 01:54

1:1 Виртанен (Цыплаков, Петтерссон), 17:03, ГБ

1:2 Стрёмвалль (Пышкайло), 23:58

2:2 Чебыкин (Швырев, Евенко), 24:36

2:3 Буйницкий (Стрёмвалль, Бек), 37:43

3:3 Виртанен (Петтерссон, Лехтеря), 45:35

3:4 Теденбю (Бек, Альмквист), 60:24

Вратари: Данск (Красиков, 37:43) – Рыбар.

«Северсталь» - «Металлург» Мг 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)

1:0 Кодола (Вовченко), 06:54

2:0 Кодола (Вовченко), 11:10

3:0 Вовченко, 14:05

4:0 Рооба (Няттинен, Лишка), 16:00

4:1 Минулин (Лайпсик, Олкинуора), 21:37

4:2 Зернов (Карпов, Минулин), 21:58

5:2 Лишка (Шугаев), 58:30, ПВ

Вратари: Шостак (Шугаев, 21:58) - Загидулин (Олкинуора, 14:05)

«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь» 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

0:1 Шаров, 00:12

0:2 Литовченко (Пьянов), 03:19

0:3 Кручинин (Шор), 41:29

1:3 Фрэм (Николлс), 51:07, ГБ

Вратари: Смит – Сятери.

Сергей Остапенко
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