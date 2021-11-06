«Динамо» Мн обыграло «Спартак», «Северсталь» разобралась с «Металлургом»
КХЛ. Регулярный чемпионат:
«Ак Барс» – «Автомобилист» 5:4 (1:1, 1:1, 3:2)
1:0 Уил (Петров), 04:02
1:1 Блэкер (Принс, Гуркин), 11:28
2:1 Уил (Хенкель), 23:32, ГБ
2:2 Мэйсек (Спунер, Блэкер), 27:29, ГБ
2:3 Мэйсек (Бочаров, Спунер), 42:58, ГБ
3:3 Лукоянов (Бурмистров), 45:34
3:4 Рылов (Кормье), 54:19
4:4 Уил (Кэмпфер), 55:47
5:4 Уил (Кэмпфер), 59:40
Вратари: Билялов – Галкин.
«Спартак» – «Динамо» Мн 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
0:1 Алистров (Дерябин, Пышкайло), 01:54
1:1 Виртанен (Цыплаков, Петтерссон), 17:03, ГБ
1:2 Стрёмвалль (Пышкайло), 23:58
2:2 Чебыкин (Швырев, Евенко), 24:36
2:3 Буйницкий (Стрёмвалль, Бек), 37:43
3:3 Виртанен (Петтерссон, Лехтеря), 45:35
3:4 Теденбю (Бек, Альмквист), 60:24
Вратари: Данск (Красиков, 37:43) – Рыбар.
«Северсталь» - «Металлург» Мг 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)
1:0 Кодола (Вовченко), 06:54
2:0 Кодола (Вовченко), 11:10
3:0 Вовченко, 14:05
4:0 Рооба (Няттинен, Лишка), 16:00
4:1 Минулин (Лайпсик, Олкинуора), 21:37
4:2 Зернов (Карпов, Минулин), 21:58
5:2 Лишка (Шугаев), 58:30, ПВ
Вратари: Шостак (Шугаев, 21:58) - Загидулин (Олкинуора, 14:05)
«Куньлунь Ред Стар» – «Сибирь» 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
0:1 Шаров, 00:12
0:2 Литовченко (Пьянов), 03:19
0:3 Кручинин (Шор), 41:29
1:3 Фрэм (Николлс), 51:07, ГБ
Вратари: Смит – Сятери.
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