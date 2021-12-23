«Динамо» разнесло «Автомобилист», «Нефтехимик» отыгрался с 1:4 в матче с «Амуром»
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Амур» – «Нефтехимик» 4:5 ОТ (1:1, 3:0, 0:3, 0:1)
Шайбы:
1:0 Томашек (Файзуллин, Горшков) 04:08 ГБ
1:1 Лещенко (Клок, Хайруллин) 13:47 ГБ
2:1 Ленц (Гребенщиков, Терещенко) 20:26 ГБ
3:1 Шаров (Файзуллин, Ленц) 29:23
4:1 Томашек (Гребенщиков) 38:33
4:2 Сидоров (Вихарев, Кнот) 43:29 ГБ
4:3 Кнот (Вихарев) 45:22 ГБ
4:4 Сидоров (Артюхин, Гиматов) 50:41
4:5 Секстон (Кнот) 62:20
Вратари: Аликин – Судницин (Туохимаа)
«Адмирал» – «Локомотив» 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 Рафиков (Баранцев), 31:05, ГБ
0:2 Буше (Баранцев), 37:34
0:3 Алексеев (Буше, Каюмов), 47:05, ГБ
Вратари: Серебряков – Исаев
«Трактор» – «Северсталь» 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Кравцов (Яруллин, Пилут), 11:16
1:1 Пилипенко (Няттинен), 22:03, ГБ
2:1 Тертышный (Седлак), 22:58
3:1 Ткачёв (Абрамов, Кравцов), 28:19
4:1 Пулккинен (Пилут), 33:06, ГБ
5:1 Гика (Пилут, Яруллин), 39:39, ГМ
6:1 Исаев (Кравцов, Яруллин), 58:07
Вратари: Вилл – Подъяпольский (Шугаев, 33:06)
«Витязь» – «Сочи» 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Точицкий (Александров, Рундблад), 11:39
1:1 Малыхин (Головков), 18:16
1:2 Петьков (Николаев), 25:01
2:2 Аркалов (Зубов), 48:05
3:2 Попов (Одетт), 60:58
Вратари: Сапрыкин – Хелльберг
«Куньлунь Ред Стар» – «Торпедо» 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Шайбы:
0:1 Жафяров (Агостино), 23:45
0:2 Орлов (Жафяров, Чехович), 32:46
0:3 Миле (Мартынов), 39:25
0:4 Гончарук (Тянулин), 57:45
Вратари: Смит – Мурыгин
«Ак Барс» – «Барыс» 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
Шайбы:
0:1 Берглунд (Петухов), 09:42
1:1 Лукоянов (Лямкин, Адамчук), 11:21
1:2 Куник (Вей), 17:55
2:2 Панюков (Уил, Кэмпфер), 29:46, ГБ
2:3 Петухов (Гурков), 31:36
3:3 Юдин (Галимов, Кагарлицкий), 48:06, ГБ
4:3 Уил (Кэмпфер), 51:45
5:3 Лукоянов (Зарипов), 58:04
Вратари: Билялов – Ортио
«Авангард» – «Металлург» 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Шайбы:
0:1 Голдобин (Григорьев, Майе), 06:02
1:1 Прохоркин (Цегларик), 07:17
2:1 Сошников (Каски), 31:13, ГБ
3:1 Цегларик (Брюквин), 46:25
3:2 Голдобин (Лайпсик), 54:21
4:2 Грицюк, 57:52, ПВ
Вратари: Грубец – Олкинуора
«Динамо» Мск – «Автомобилист» 7:1 (3:1, 2:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Клинкхаммер (Рашевский, Сергеев), 12:09, ГБ
1:1 Зборовский (Шумаков, Бочаров), 12:30
2:1 Якимов (Войнов, Игумнов), 14:56
3:1 Ведин (Войнов, Петунин), 17:36
4:1 Сергеев (Белов, Шипачёв), 20:27, ГМ
5:1 Шипачёв, 33:57
6:1 Линдберг (Войнов, Сергеев), 45:38, ГБ
7:1 Галиев (Ведин, Сергеев), 48:08, ГБ
Вратари: Еременко - Маттссон (Галкин, 20:27)
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