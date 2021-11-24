«Динамо» в Москве обыграло «Трактор», «Локомотив» переиграл «Йокерит»
«Динамо» Москва – «Трактор» – 7:6 ОТ (2:1, 3:1, 1:4, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Стась (Бывальцев, Яруллин), 02:32, ГБ
1:1 Муранов (Сергеев), 11:16
2:1 Шипачев, 16:00, ГБ
3:1 Якимов (Зайцев), 24:58
4:1 Белов (Галиев), 27:57, ГБ
5:1 Галиев (О Делл, Сергеев), 29:43, ГБ
5:2 Пулккинен (Калинин, Кулик), 34:19
5:3 Калинин (Бывальцев), 41:55, ГБ
5:4 Основин (Тертышный, Седлак), 46:46
5:5 Тертышный (Ткачев, Седлак), 48:54, ГБ
6:5 Зайцев (Линдберг, Шипачев), 49:46
6:6 Карпухин (Стась), 57:08
7:6 Миронов (Линдберг, О Делл), 62:39
Вратари: Бочаров – Вилл (Гарипов)
«Локомотив» – «Йокерит» – 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Турунен (О Нилл), 20:41
1:1 Анисимов (Каюмов, Марченко), 24:13
2:1 Елесин (Коршков), 61:35
Вратари: Раскуале – Линдбек
«Северсталь» – ЦСКА – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбу забросил:
1:0 Кодола (Пресс, Тимашов), 16:28, ГБ
2:0 Лишка (Кодола, Хохлов), 39:47, ГБ
3:0 Моисеев (Думбадзе), 56:35
Вратари: Подъяпольский – Федотов
«Сибирь» – ХК «Сочи» – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Шаров (Миловзоров, Чайковски), 11:18
1:1 Бакош (Рундблад), 35:07
1:2 Глотов (Точицкий), 57:07, ГБ
Вратари: Сятери – Третьяк
«Адмирал» – «Авангард» – 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Цегларик (Найт, Сошников), 07:40, ГБ
1:1 Обидин (Грачев), 39:17
2:1 Вячеслав Ушенин, 65:00, ПБ
Вратари: Серебряков – Демченко
«Амур» – «Автомобилист» – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Файзуллин (Терещенко) 04:59 ГБ
2:0 Бутузов (Николишин, Горшков) 20:25
3:0 Терещенко (Томашек, Волгин) 24:23
Вратари: Аликин – Шикиг
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