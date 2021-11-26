Директор «Мариуполя»: «ФХУ принимает решения по принципу двойных стандартов»

Глеб Рыбальченко / Фото: mrpl.city

Директор ХК «Мариуполь» Глеб Рыбальченко объяснил, чем его не устраивает ФХУ:



По сути организация (ФХУ – прим.) закрытая, мы не представлены в совете федерации, мы не понимаем, что там происходит, мы просили привести их устав в соответствие с уставами Ассоциации футбола Украины, Федерации баскетбола, чтобы представители Донецкой области и других регионов выбирались на месте и представляли интересы своих регионов в Совете федерации. Они этого не сделали. У нас нет элементарного права голоса.