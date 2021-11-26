«Мариуполь» снялся с чемпионата УХЛ
Директор «Мариуполя»: «ФХУ принимает решения по принципу двойных стандартов»
Глеб Рыбальченко объяснил, чем его клуб не устраивает федерация
Глеб Рыбальченко / Фото: mrpl.city
Директор ХК «Мариуполь» Глеб Рыбальченко объяснил, чем его не устраивает ФХУ:
Федерация хоккея решение дисквалификации (хоккеистов – прим.) по клубам «Донбасс» и «Краматорск» принимает в течении суток, а по «Соколу» решение принимается в течении месяца (речь о статусе Виктора Андрущенко, решения нет до сих пор). Принцип двойных стандартов и нам эта история не совсем понятна. Мы за равные права для всех.
По сути организация (ФХУ – прим.) закрытая, мы не представлены в совете федерации, мы не понимаем, что там происходит, мы просили привести их устав в соответствие с уставами Ассоциации футбола Украины, Федерации баскетбола, чтобы представители Донецкой области и других регионов выбирались на месте и представляли интересы своих регионов в Совете федерации. Они этого не сделали. У нас нет элементарного права голоса.
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Напомним, что азовцы вошли в состав участников Суперлиги.
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