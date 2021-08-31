Для первого соперника «Донбасса» в ХЛЧ это второй заход в турнир. Первый закончился провалом

Второе подряд участие для «Рунгстеда»

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У «Рунгстеда» немного еврокубкового опыта / Фото - metalligaen.dk

Несмотря на то, что «Рунгстед» – один из старейших хоккейных клубов Дании, – чемпионом страны команда становилась только пять раз в истории, два из которых – за последние два (законченных – сезон-2019/20 по понятным причинам не доиграли – прим.) сезона.

В сезоне-2019/20 «Рунгстед» впервые сыграл в хоккейной Лиге чемпионов. В результате жеребьевки датчане попали в группу B к швейцарскому «Цугу», чешскому «Пльзеню» и финской «Хямеенлине» и выступили бесславно.

За шесть матчей группового этапа «Рунгстед» забросил только 10 шайб, пропустив 26, потерпев одно из самых разгромных поражений в том розыгрыше турнира – 3:9 от «Пльзеня» на выезде.

Единственные очки «Рунгстед» набрал в заключительном туре, на своей площадке обыграв «Хямеенлину», на тот момент тоже потерявшую шансы выйти из группы, со счетом 3:1.

В сезоне-2017/18 «Рунгстед» был хозяином в третьем раунде Континентального кубка, но тот европоход также стал для датчан провальным. В группе с «Юностью», «Шеффилдом» и «Курбадсом» «олени» набрали только одно очко и заняли последнее место в группе.

Этими двумя турнирами еврокубковый опыт «Рунгстеда» и ограничивается. Новый старт в Лиге чемпионов станет для датчан только третьей еврокампанией.

Первый матч в хоккейной Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет против «Рунгстеда» в Киеве во Дворце спорта. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.