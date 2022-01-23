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Дмитрий Марченков: «Не было сомнений, что мы будем боеспособным коллективом и будем сражаться за самые высокие места»

Форвард СК «Сокол» – о своей результативности, секретах сыгранности и важных победах киевлян
Хоккей Хоккейная Суперлига
09:30
Дмитрий Марченков: «Не было сомнений, что мы будем боеспособным коллективом и будем сражаться за самые высокие места»
Дмитрий Марченков

Один из самых результативных нападающих СК «Сокол»  Дмитрий Марченков набирает очки уже в 5 матчах подряд, а всего на счету форварда 17 (10+7) очков. В недавней встрече с «Мариуполем»  Марченков оформил хет-трик, который принес важную победу его клубу. 

В интервью Дмитрий Марченков поделился секретами своей результативности, а также рассказал о сложных матчах для киевского клуба, камбэке в поединке с Мариуполем и ожиданиях от грядущей встречи с Донбассом.

– Вчера «Сокол» добыл действительно волевую победу над «Мариуполем». Как думаешь, за счёт чего хватило сил раз за разом отыгрываться?

– За счёт желания победить. Предыдущие две игры проиграли, поэтому у всех было большое желание выиграть. Нам получилось выступить единым целым, показать положительный для нас результат.

– На последних минутах матча ты забросил две шайбы, которые стали победными для «Сокола». Расскажи подробнее, как удалось забросить пятую шайбу и вывести команду вперед?

– Тренеры просили нас при счете с минимальным разрывом – 2:3, 3:4 - лезть на ворота, зарабатывать удаления. Димка Шуленин отдал мне передачу, я оказался один на один с защитником и просто полез на ближнюю штангу. Так и получилось забросить.


– Ты набираешь очки пятый матч подряд. За счет чего удается такая результативность?

– За счёт командной игры, партнеров и нацеленности на ворота. За счёт игры (улыбается), играем и стараемся получать от этого удовольствие. Получается и надеюсь, что и дальше так будет.

– Вы сыграли два матча дома против «Мариуполя» и «Краматорска», минимально уступив последним со счётом 2:3 и тяжело обыграв мариупольский клуб. Как думаешь, в чём причина такого хода матча? Возможно, сказывается усталость после очень длинного выезда на старте года?

– Да, у нас была тяжелая поездка: сначала мы ехали на автобусе в Краматорск и Мариуполь, потом вернулись на сутки обратно в Бровары, потом снова поехали на игры с «Альтаиром» и «Донбассом», следом Белая Церковь. Вымотались. Нам немного не хватило эмоций в матче с «Краматорском», создавали много моментов, но не все удалось реализовать. Соперник, наверное, больше хотел выиграть, поэтому удача была на их стороне.

– «Сокол» сейчас второй по результативности в лиге и первый по защите. Как вам удается так надежно обороняться?

– Стараемся играть на победу, но еще есть над чем работать - на это нам указывают тренеры. На каждой тренировке мы отрабатываем игру в обороне, и я думаю, что мы от игры к игре должны прибавлять в этом компоненте. Всё равно есть провалы, моменты, которые мы не должны допускать. Это игра, без этого никак.

– По поводу ошибок и пропущенных голов. Вчера после первого периода заменили вратаря. Как на это реагирует команда? Легче морально играть, когда на замену выходит более свежий голкипер?

– Для меня не имеет значения, кто играет на воротах. Считается, что когда меняют вратаря, то это эмоциональная встряска для команды, но для меня какого-то особого значения это не имеет.

– Что вам сказал Олег Микульчик в раздевалке после первого периода, когда вы уступали 0:2?

– Он сказал, что играть ещё два периода и что мы выиграем сегодня. Для этого нужно правильно играть и выполнять тренерскую установку.

– Сейчас вы вышли на второе место в турнирной таблице. Когда ты только приехал в команду, думал ли что коллективу, который так быстро собрался, удастся настолько ярко стартовать в Суперлиге?

– Я не сомневался, что будет результат. Многих ребят я знал и со многими играл. Не было сомнений, что мы будем боеспособным коллективом и будем сражаться за самые высокие места.

– Сейчас ты играешь в одном звене с Сергеем Мельниковым и Виктором Шахворостовым. Как вам удалось быстро найти «голевую химию»? Вы втроем фактически наравне: много забиваете и отдаете.

– У нас как таковой тройки сейчас нет. Тренеры пробуют разные сочетания. Все стараются работать на командный результат, а кто будет забивать или отдавать в глобальном плане не имеет значения. Главное, чтобы команды выигрывала.


– С каждым матчем на трибунах броварского «Терминала» всё больше и больше поддержки. Как оценишь атмосферу вокруг команды?

– Атмосфера вокруг команды нравится. Нравится, что приходят болельщики. Даже когда я только приехал и был на первом матче на трибунах, когда «Сокол» играл с «Донбассом» в «Терминале», людей прибавилось. Конечно, это помогает команде, прибавляет дополнительных эмоций. Хотелось бы, чтобы с каждым матчем болельщиков становилось больше, чтобы люди ходили на хоккей и поддерживали нас. Чтобы на играх была атмосфера праздника.

– Во вторник вы сыграете против «Донбасса», которому вы уже два раза проиграли в этом сезоне. Как будете готовится? Как думаешь, какие аспекты в вашей игре нужно сейчас исправить, чтобы достичь позитивного результата на своей арене?

– Нужно исключить ненужные удаления, понадежнее сыграть в обороне. Думаю, мы дадим бой «Донбассу» и всё будет хорошо.

– В Украине встреча команд двух городов Донецка и Киева считается классическим принципиальным дерби, как в футболе, так и в хоккее. Чувствуется ли это внутри команды?

– Конечно. В любом случае это бы чувствовалось, ведь «Донбасс» – лидер чемпионата, на лидера все настраиваются и хотят дать бой. Мы не исключение. Мы также хотим бороться за первое место и быть наверху таблицы.

– Есть какая-то принципиальность в матчах за счёт того, что ваш главный тренер и тренер «Донбасса» родные братья? Чувствуется ли это в команде?

– Между игроками нет, но я думаю, что Олег Антонович тоже очень хочет победить, также, как и все мы. 



Карен Агабекян
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