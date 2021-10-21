«Днепр» камбэкнул с 0:2 в матче с «Белым Барсом»
В рамках регулярного чемпионата УХЛ «Днепр» обыграл «Белый Барс».
Команды долго раскачивались, так что заброшенных шайб пришлось ждать до второго периода. После экватора матча «барсы» дважды поразили ворота Писаренко. Первый гол в матче на счету Бородая, еще одной шайбой отметился Дахновский.
В третьей 20-минутке «щуки» начали напирать на ворота гостей, что в конце концов привело к успеху. Первую шайбу у хозяев забросил Целогородцев, подставив клюшку под бросок Саврицкого. Тот же Саврицкий сравнял счет в матче, переведя игру в овертайм.
Пять минут хватило «Днепру» для третьего гола – Целогородцев поставил точку в матче.
Отметим, что матч проходил при пустых трибунах.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Днепр» – «Белый Барс» 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Бородай (Качан) 31:13
0:2 Дахновский (Грицюк) 37:33
1:2 Целогородцев (Хамматов, Алдамжаров) 47:57
2:2 Саврицкий (Кирющенков, Дворник) 56:19
3:2 Целогородцев (Кирющенков, Ратушный) 63:42
Вратари: Писаренко – Полгородник.
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