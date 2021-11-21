«Днепр» подписал контракт с экс-легионером «Сокола» и «Ледяных Волков»

Россиянин Владислав Павлов вернулся в УХЛ

Владислав Павлов / фото - УХЛ

Херсонский «Днепр» заключил контракт с экс-игроком «Сокола» и «Ледяных Волков» Владиславом Павловым, сообщает пресс-служба клуба.

Уроженец Челябинска в сезонах-2017/18 и 2018/19 выступал в американских USPHL Elite и USPHL Premier. Всего в 94 матчах в США защитник набрал 87 (17+70) очков. В сезоне 2019/20 Павлов попробовал свои силы в МХЛ, выступая за «Сарматов» (Оренбург) и ORG Junior Beijing (Китай) - 41 матч, 4 (1+3) очка.



В сезоне 2020/21 Владислав Павлов сыграл в составах «Сокола» и «Ледяных Волков». В УХЛ он провел 35 матчей, набрав 5 (2+3) очков. Текущий сезон защитник начинал в Беларуси в «Лиде», однако в официальных матчах белорусской экстралиги Павлов так и не сыграл.

В составе «Днепра» защитник будет выступать под 82 номером.

Напомним, в последнем матче «Днепр» проиграл «Мариуполю».