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«Днепр» подписал важного игрока «Сокола» в прошлом сезоне

Нынешний сезон Павел Голубич начинал в «Могилеве»
Хоккей УХЛ
18:08
«Днепр» подписал важного игрока «Сокола» в прошлом сезоне
Фото: УХЛ

«Днепра» заключил контракт с защитником Павлом Голубичем.

22-летний воспитанник «Гомеля» начинал карьеру в родном клубе, за который выступал в Экстралиге и в Высшей лиге Беларуси. Сезон 2021/22 хоккеист начинал в «Могилеве», за который также выступал в обеих лигах.

В 81 матче в белорусской Экстралиге Голубич набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности -6. В Высшей лиге в 106 матчах игрок набрал 56 (18+38) результативных баллов и заработал показатель полезности +9.

В сезоне 2020/21 защитник выступал за «Сокол» (43 матча, 14 очков, +2), с которым стал серебряным призером Украинской хоккейной лиги.

В составе «Днепра» Голубич будет выступать под 15 номером.

В турнирной таблице УХЛ «Днепр» занимает предпоследнее место.

Источник: uhl.ua Сергей Остапенко
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