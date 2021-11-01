«Прометей» против одной из лучших команд Италии, матч «Донбасса» в УХЛ. Смотрите главные спортивные события дня только на XSPORT
«Днепр» прекратил сотрудничество с четырьмя хоккеистами
Однако херсонский клуб дозаявил своего воспитанника
Владислав Гурко / Фото - УХЛХерсонский сделал небольшую чистку своего состава «Днепра». Клуб прекратил сотрудничество с голкипером Владиславом Гурко, защитниками Даниилом Бабчуком и Артемом Соляником, а также нападающим Дмитрием Гринкевичем. Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
В нынешнем сезоне Гурко сыграл 2 матча, отбил 83,1% бросков при показателе надежности 6.30.
Бабчук провел 8 игр, Соляник – 5 поединков, Гринкевич – 10 матчей. Отметим, что очков в этих играх хоккеисты не набирали.
Также «Днепр» дозаявил 20-летнего голкипера Максима Сулютина, воспитанника херсонского клуба. Ранее вратарь выступал за детско-юношеские команды «щук».
Напомним, что следующий матч «Днепр» проведет 4 ноября против «Рулав Одд». Начало – встречи в 19:00.
Накануне «Донбасс» заключил соглашение с 22-летним защитником Игорем Галыгиным.