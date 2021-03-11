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«Днепр» пропустил первым, но обыграл «Краматорск»

Краматорчане впервые проиграли на домашнем льду

Хоккей УХЛ
11 марта 2021г. 22:04
«Днепр» пропустил первым, но обыграл «Краматорск»
«Днепр» обыграл «Краматорск» / фото - УХЛ

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Днепр» 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Золотухин (Подзиньш), 03:10;

1:1 Галеев (Чернышенко, Целогородцев), 34:51;

1:2 Целогородцев (Крысанов, Гуляев), 41:04.

В рамках регулярного чемпионата УХЛ в Краматорске одноименный клуб принимал херсонский «Днепр».

Более уверенно матч начал «Краматорск» – уже на четвертой минуте Петрова с острого угла прошил Золотухин. После этого команды заиграли на встречных курсах, но по итогам первого периода счет так и не изменился, а на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Краматорска».

Во второй двадцатиминутке хозяева хоть и перебросали «щук» со счетом 13:9, но уступили по счету. Сработало правило – «Не забиваешь ты – забивают тебе» – и Галеев расписался в воротах Короваева, сравняв цифры на табло.

На старте третьего отрезка встречи «Днепр» перевернул ход игры с ног на голову – Целогородцев вывел свою команду вперед. Эта шайба и стала финальной в поединке, «Днепр» сравнял счет в очных противостояниях с «Краматорском» и нанес команде Микульчика первое поражение на новом домашнем льду.

Рене Тер Велде

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Днепр (Херсон) ХК Краматорск

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