«Днепр» выиграл у «Мариуполя» и завершил регулярку пятым

«Стальные Чайки» заняли шестую позицию



Фото: УХЛ

УХЛ. Регулярный чемпионат



«Днепр» – «Мариуполь» 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Шайбы:

1:0 Галеев, 03:45;

2:0 Швецов (Панасенко, Галеев), 22:57;

3:0 Чернышенко (Каракулько, Целогородцев), 34:01 ГБ;

3:1 Агеев (Градусов), 48:43;

3:2 Градусов (Костарев, Кудрин), 59:55.

Вратари: Петров – Гафиуллин

Обзор матча





В рамках регулярного чемпионата УХЛ херсонский «Днепр» обыграл ХК «Мариуполь» со счетом 3:2.

«Днепр» активно начал матч и Рузаль Галеев быстро открыл счет. Пропустив, игроки «Мариуполя» выровняли ход матча, но до первого перерыва не смогли сравнять счет.

В начале второго периода Александр Швецов удвоил преимущество «Днепра», а итог двадцатиминутки подвел Дмитрий Чернышенко – 3:0.

«Мариуполь» смог вернуться в матч лишь в третьем периоде, когда Вадим Агеев размочил счет. «Стальные Чайки» затем пытались еще забросить, но удалось им это лишь за 5 секунд до конца матча – точный бросок у Кирилла Градусова.