«Днепр» заявил всего 19 хоккеистов на сезон в УХЛ
«Днепр» подал заявку игроков на сезон 2021/22. В распоряжении Дмитрия Пидгурского 19 хоккеистов – 3 вратаря, 4 защитника и 12 нападающих.
Вратари:
31. Гурко Владислав (23.06.2000 г.)
52. Сушак Назарий (16.06.2002 г.)
88. Захарченко Эдуард (04.08.1995 г.)
Защитники:
10. Ратушный Евгений (19.05.2001 г.)
16. Катрич Кирилл (03.04.1984 г.)
81. Кругляков Никита (09.11.2001 г.)
86. Саврицкий Дмитрий (20.07.1999 г.)
Нападающие:
8. Дворник Николай (21.05. 1995 г.)
9. Дуюн Даниил (14.01.2001 г.)
11. Никитюк Валентин (14.02.2002 г.)
13. Булах Даниил (19.07.2003 г.)
15. Станько Владимир (25.07.2001 г.)
17. Соляник Артем (22.02.2000 г.)
21. Хамматов Булат (11.06.1993 г.)
24. Русаков Андрей (17.07.1999 г.)
28. Алдамжаров Рамазан (10.03.1993 г.)
68. Кирющенков Виталий (11.01.1992 г.)
72. Кашевко Даниил (12.04.2001 г.)
87. Целогородцев Артем (09.11.2001 г.)
Сезон для «Днепра» начнется 19 сентября, матчем против дебютанта «Рулав Одд».
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