«Донбасс» благодаря дублю Сигарёва победил «Белый Барс»

Дончане ведут серию из 9 побед

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионате Суперлиги Париматч донецкий «Донбасс» обыграл белоцерковский «Белый Барс».

Дончане результативно начали матч и до 4-й минуты счет уже был 2:0 после точных бросков Александра Пересунько и Андрея Сигарёва.

В начале второго периода Владислав Брага отквитал одну шайбу, которая стала единственной во второй двадцатиминутке.

В третьем периоде Никита Жульдиков в большинстве увеличил преимущество дончан. А в последние 10 минут матча команды обменялись голами после взятия ворот от Евгения Говорушко и Андрея Сигарёва, который оформил дубль.





Суперлига. Регулярный чемпионат



«Донбасс» – «Белый Барс» 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 Пересунько (Морозов), 00:35;

2:0 Сигарёв (Захаров, Шишлянников, 3х5), 03:35;

2:1 Брага (Качан), 21:27;

3:1 Жульдиков (Сигарёв, Захаров, больш.), 45:02;

3:2 Говорушко (Шистеров), 54:08;

4:2 Сигарёв (Жульдиков, Шишлянников, больш.), 57:43.

Вратари: Ворис (Макаров) – Полгородник (Квасенко).