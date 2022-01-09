«Донбасс» благодаря дублю Сигарёва победил «Белый Барс»
В рамках регулярного чемпионате Суперлиги Париматч донецкий «Донбасс» обыграл белоцерковский «Белый Барс».
Дончане результативно начали матч и до 4-й минуты счет уже был 2:0 после точных бросков Александра Пересунько и Андрея Сигарёва.
В начале второго периода Владислав Брага отквитал одну шайбу, которая стала единственной во второй двадцатиминутке.
В третьем периоде Никита Жульдиков в большинстве увеличил преимущество дончан. А в последние 10 минут матча команды обменялись голами после взятия ворот от Евгения Говорушко и Андрея Сигарёва, который оформил дубль.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Донбасс» – «Белый Барс» 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Шайбы:
1:0 Пересунько (Морозов), 00:35;
2:0 Сигарёв (Захаров, Шишлянников, 3х5), 03:35;
2:1 Брага (Качан), 21:27;
3:1 Жульдиков (Сигарёв, Захаров, больш.), 45:02;
3:2 Говорушко (Шистеров), 54:08;
4:2 Сигарёв (Жульдиков, Шишлянников, больш.), 57:43.
Вратари: Ворис (Макаров) – Полгородник (Квасенко).
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