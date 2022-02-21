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«Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

За 7 туров до конца «регулярки» дончане стали недосягаемыми для конкурентов
Хоккей Хоккейная Суперлига
11:54
«Донбасс» досрочно выиграл регулярный чемпионат Суперлиги
Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» досрочно победил в регулярном чемпионате Суперлиги Parimatch.

После разгромной виктории над «Альтаиром» (10:0) дончане получили презент от «Краматорска» и «Мариуполя», которые синхронно уступили «Белому Барсу» (1:2) и СК «Соколу» (1:4), потеряв математические шансы потеснить «Донбасс» с первого места турнирной таблицы «регулярки».

Регулярный чемпионат завершится 11 марта матчем «Альтаира» и «Белого Барса», после чего начнется розыгрыш плей-офф.

Олег Шумейко-младший
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