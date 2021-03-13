«Донбасс» дважды отыгрывался по ходу матча и вырвал волевую победу над «Днепром»

«Донбасс» дожал «Днепр» / фото - УХЛ

В своей предпоследней игре в регулярном чемпионате УХЛ «Днепр» не смог на арене в Дружковке обыграть «Донбасс». Подопечные Игоря Чибирева одержали непростую волевую победу над «щуками».

Гости открыли счет в матче под конец первого периода. После перерыва дончане отыгрались и установили свое преимущество на табло усилиями Евгения Монса и Андрея Сигарева. Подопечные Олега Тимченко были твердо настроены одержать первую победу в сезоне над «Донбассом» и вновь повели в счете. Решающую шайбу в заключительной 20-минутке забросил Станислав Тунхузин.

«Донбасс» – «Днепр» 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)

Шайбы:

0:1 Сирченко (Крысанов), 19:05;

1:1 Монс (Бирюков, Пересунько), 25:05;

2:1 Сигарев (Тунхузин, Шишлянников), 32:57;

2:2 Швецов, 33:40;

2:3 Целогородцев (Гасников, Галеев, больш.), 38:08;

3:3 Шишлянников (Тунхузин, Бирюков, больш.), 42:45;

4:3 Тунхузин (Кобелев, Шишлянников), 47:29;

«Донбассу» предстоит еще два выезда в Краматорск, правда свое турнирное положение дончане уже не изменят. Клуб с Востока Украины стал досрочным победителем регулярного чемпионата.