«Донбасс» дважды отыгрывался по ходу матча и вырвал волевую победу над «Днепром»
«Щуки» не смогли впервые в сезоне одолеть команду Чибирева
В своей предпоследней игре в регулярном чемпионате УХЛ «Днепр» не смог на арене в Дружковке обыграть «Донбасс». Подопечные Игоря Чибирева одержали непростую волевую победу над «щуками».
Гости открыли счет в матче под конец первого периода. После перерыва дончане отыгрались и установили свое преимущество на табло усилиями Евгения Монса и Андрея Сигарева. Подопечные Олега Тимченко были твердо настроены одержать первую победу в сезоне над «Донбассом» и вновь повели в счете. Решающую шайбу в заключительной 20-минутке забросил Станислав Тунхузин.
«Донбасс» – «Днепр» 4:3 (0:1, 2:2, 2:0)
Шайбы:
0:1 Сирченко (Крысанов), 19:05;
1:1 Монс (Бирюков, Пересунько), 25:05;
2:1 Сигарев (Тунхузин, Шишлянников), 32:57;
2:2 Швецов, 33:40;
2:3 Целогородцев (Гасников, Галеев, больш.), 38:08;
3:3 Шишлянников (Тунхузин, Бирюков, больш.), 42:45;
4:3 Тунхузин (Кобелев, Шишлянников), 47:29;
«Донбассу» предстоит еще два выезда в Краматорск, правда свое турнирное положение дончане уже не изменят. Клуб с Востока Украины стал досрочным победителем регулярного чемпионата.
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