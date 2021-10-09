Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»

Столичный коллектив укрепил лидерство в турнирной таблице
Хоккей УХЛ
9 октября 18:41
«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
Фото: ХК Донбасс

«Сокол» в невероятном по сюжету матче обыграл «Донбасс» в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.

К середине встречи хозяева вели со счетом 6:0 и только в этот момент включился чемпион Украины, который в течение пяти заключительных минут второго периода отыграл три шайбы.

Заключительный период начался с гола «Сокола», а на табло светились цифры 7:3, однако и в этот раз «Донбасс» не пал духом, а продолжил атаковать, сделав реальным камбэк.

В концовке матча команды разделяла одна шайба. «Донбасс» «закрыл» «Сокол» в его зоне и имел несколько хороших моментов, которыми не воспользовался.

Как итог – победа «Сокола» в пока что лучшем матче сезона. Успех позволил киевлянам единолично возглавить турнирную таблицу.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Сокол» (Киев) – «Донбасс» (Донецк) 7:6 (3:0, 3:3, 1:3)

1:0 – Хайруллов (Рыбалко, Кузьменко) – 03:40,

2:0 – Рубан (Кузьменко) – 05:21,

3:0 – Рубан (Михнов, Кузьменко) – 09:51,

4:0 – Павленко (Панченко) – 20:21,

5:0 – Симчук (Васильев – бол.) – 29:51,

6:0 – Хайруллов (Андрущенко) – 31:27,

6:1 – Морозов – 36:26,

6:2 – Туркин (Лялька, Медведев) – 37:31,

6:3 – Захаров (Кривошапкин) – 39:40,

7:3 – Кузьменко (Рубан) – 40:11,

7:4 – Григорьев (Медведев) – 48:04,

7:5 – Шишлянников (Пангелов-Юлдашев, Бирюков – бол.) – 49:14,

7:6 – Андрейкив (Захаров) – 54:36

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий – 54:36), Мажуга-Летов, Кузьменко-Рубан-Михнов, Хайруллов-Рыбалко, Павленко-Васильев-Тихомиров, Сысак-Алексеев, Андрущенко-Гончаренко-Смирнов, Логач-Сушков, Симчук-Коржилецкий-Панченко

«Донбасс»: Ворис (Дьяченко, 12:21 – 31:27), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Лялька-Туркин-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Смерек-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Фирсов, Разумов-Коренчук-Буценко-Даниленко

Турнирная таблица:


Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сокол (Киев) Донбасс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
Хоккей УХЛ
9 октября 19:40
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
Хоккей УХЛ
9 октября 12:50
Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
Хоккей УХЛ
9 октября 12:25
Смерек рассказал, как попал в УХЛ и о своих украинских корнях
Смерек рассказал, как попал в УХЛ и о своих украинских корнях
Хоккей УХЛ
8 октября 15:59
Беленюк: «Вижу мощную тенденцию развития украинского хоккея»
Беленюк: «Вижу мощную тенденцию развития украинского хоккея»
Борьба
7 октября 21:23
«Сокол» во второй раз в сезоне обыграл «Мариуполь»
«Сокол» во второй раз в сезоне обыграл «Мариуполь»
Хоккей УХЛ
7 октября 21:14
4

Новости: Хоккей

УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
09:56
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
УХЛ
09:50
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ. «Авангард» прервал серию поражений, ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню»
КХЛ
9 октября 22:15
Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
Смерек – об Украине: «Все прекрасно – люди здесь очень приветливые»
УХЛ
9 октября 19:40
«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»
УХЛ
9 октября 18:41
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
УХЛ
9 октября 16:17
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
Микульчик: «Сокол» – очень серьезная команда»
УХЛ
9 октября 12:50
Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
Шафаренко: «Донбасс» был силен тогда и остается сильным сейчас»
УХЛ
9 октября 12:25
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
Сумнец: «Было много голевых моментов, которые нужно было реализовывать»
УХЛ
9 октября 12:05
Все новости

Популярные новости

Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Белью назвал единственный способ победить Усика
Белью назвал единственный способ победить Усика
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 14:20
9
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 15:58
10
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Все новости