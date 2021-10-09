«Донбасс» едва не сотворил невообразимое, но все же уступил «Соколу»

Столичный коллектив укрепил лидерство в турнирной таблице

Фото: ХК Донбасс

«Сокол» в невероятном по сюжету матче обыграл «Донбасс» в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги.

К середине встречи хозяева вели со счетом 6:0 и только в этот момент включился чемпион Украины, который в течение пяти заключительных минут второго периода отыграл три шайбы.

Заключительный период начался с гола «Сокола», а на табло светились цифры 7:3, однако и в этот раз «Донбасс» не пал духом, а продолжил атаковать, сделав реальным камбэк.

В концовке матча команды разделяла одна шайба. «Донбасс» «закрыл» «Сокол» в его зоне и имел несколько хороших моментов, которыми не воспользовался.

Как итог – победа «Сокола» в пока что лучшем матче сезона. Успех позволил киевлянам единолично возглавить турнирную таблицу.

УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Сокол» (Киев) – «Донбасс» (Донецк) 7:6 (3:0, 3:3, 1:3)

1:0 – Хайруллов (Рыбалко, Кузьменко) – 03:40,

2:0 – Рубан (Кузьменко) – 05:21,

3:0 – Рубан (Михнов, Кузьменко) – 09:51,

4:0 – Павленко (Панченко) – 20:21,

5:0 – Симчук (Васильев – бол.) – 29:51,

6:0 – Хайруллов (Андрущенко) – 31:27,

6:1 – Морозов – 36:26,

6:2 – Туркин (Лялька, Медведев) – 37:31,

6:3 – Захаров (Кривошапкин) – 39:40,

7:3 – Кузьменко (Рубан) – 40:11,

7:4 – Григорьев (Медведев) – 48:04,

7:5 – Шишлянников (Пангелов-Юлдашев, Бирюков – бол.) – 49:14,

7:6 – Андрейкив (Захаров) – 54:36

«Сокол»: Оганджанян (Кубрицкий – 54:36), Мажуга-Летов, Кузьменко-Рубан-Михнов, Хайруллов-Рыбалко, Павленко-Васильев-Тихомиров, Сысак-Алексеев, Андрущенко-Гончаренко-Смирнов, Логач-Сушков, Симчук-Коржилецкий-Панченко

«Донбасс»: Ворис (Дьяченко, 12:21 – 31:27), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Лялька-Туркин-Медведев, Андрейкив-Григорьев, Морозов-Захаров-Кривошапкин, Смерек-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Фирсов, Разумов-Коренчук-Буценко-Даниленко

Турнирная таблица: