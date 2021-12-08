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«Донбасс» – фаворит матча-открытия Суперлиги Париматч

Дончане сыграют против «Краматорска»
Хоккей Хоккейная Суперлига
14:09
«Донбасс» – фаворит матча-открытия Суперлиги Париматч
Фото: ХК Донбасс

Сегодня, 8 декабря, состоится первый матч в истории Суперлиги Париматч, в котором встретятся «Донбасс» и «Краматорск».

По мнению букмекеров, большим фаворитом встречи является «Донбасс», на победу которого можно поставить за 1,22. В то же время успех «Краматорска» оценивается в 8,5.

Матч «Донбасс» – «Краматорск» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 18:30.

Напомним, в последний раз команды встречались в рамках Кубка Азовского моря и тогда победу одержал «Донбасс».

Сергей Остапенко
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