«Донбасс» – фаворит матча-открытия Суперлиги Париматч

Дончане сыграют против «Краматорска»

Фото: ХК Донбасс

Сегодня, 8 декабря, состоится первый матч в истории Суперлиги Париматч, в котором встретятся «Донбасс» и «Краматорск».

По мнению букмекеров, большим фаворитом встречи является «Донбасс», на победу которого можно поставить за 1,22. В то же время успех «Краматорска» оценивается в 8,5.

Матч «Донбасс» – «Краматорск» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 18:30.

Напомним, в последний раз команды встречались в рамках Кубка Азовского моря и тогда победу одержал «Донбасс».