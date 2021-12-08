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Сегодня стартует Суперлига. Заявки «Донбасса» и «Краматорска»

Эти клубы откроют очной встречей сезон в новом турнире

Хоккей Хоккейная Суперлига
10:47
Сегодня стартует Суперлига. Заявки «Донбасса» и «Краматорска»
Фото: Суперлига

Перед стартом дебютного сезона хоккейной Суперлиги Париматч «Донбасс» и «Краматорск» опубликовали заявки на сезон.

ХК «Донбасс» заявил на сезон 25 хоккеистов – 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих.

Вратари:

1. Андрей Макаров (20.04.1993 г.)

30. Богдан Дьяченко (06.10.1998 г.)

39. Янис Ворис (20.01.2000 г.)

Защитники:

29. Никита Жульдиков (16.08.1996 г.)

43. Роман Кобелев (03.05.1993 г.)

53. Виталий Андрейкив (03.01.1996 г.)

58. Филипп Пангелов-Юлдашев (15.02.1994 г.)

70. Андрей Григорьев (07.02.1998 г.)

76. Александр Фирсов (27.06.1999 г.)

86. Игорь Галыгин (26.06.1999 г.)

98. Владислав Соколовский (09.11.1998 г.)

Нападающие:

8. Максим Разумов (02.06.1999 г.)

17. Феликс Морозов (07.03.2000 г.)

31. Марк Калейниковас (31.12.1998 г.)

23. Виктор Туркин (02.04.1989 г.)

36. Андрей Сигарёв (10.03.1993 г.)

37. Дмитрий Даниленко (10.04.2000 г.)

44. Гатис Спруктс (29.08.1996 г.)

45. Виктор Захаров (08.01.1994 г.)

71. Станислав Садовиков (20.01.2003 г.)

78. Глеб Кривошапкин (10.05.2000 г.)

81. Андрей Бирюков (28.01.1992 г.)

88. Александр Пересунько (08.02.2000 г.)

92. Павел Медведев (08.01.1992 г.)

96. Олег Шишлянников (18.09.1996 г.)

Главный тренер – Павел Микульчик;

Тренер – Игорь Кугут;

Тренер вратарей – Алексей Емельянов;

Врач – Сергей Закревский;

Врач – Владимир Невкрытый;

Тех.администратор – Виталий Лисовой;

Администратор – Игорь Тарнопольский.

В заявке «Краматорска» на сезон 24 хоккеиста – 3 вратаря, 6 защитников и 15 нападающих.

Вратари:

1. Кирилл Кучер (24.05.1997 г.)

30. Данила Макаренко (03.04.2001 г.)

79. Виталий Трус (28.06.1988 г.)

Защитники:

4. Сергей Афанасьев (26.04.1994 г.)

8. Павел Таран (04.05.1992 г.)

25. Глеб Мальцев (20.06.1998 г.)

26. Макар Ваулин (21.11.1999 г.)

81. Илья Бабрусев (30.12.1996 г.)

87. Глеб Летов (02.04.1998 г.)

Нападающие:

12. Сергей Гриценко (03.08.1997 г.)

14. Богдан Середницкий (14.09.2001 г.)

17. Евгений Говорушко (23.01.2000 г.)

19. Егор Семенов (24.10.1997 г.)

21. Ярослав Сергиевский (26.02.2000 г.)

23. Михаил Геворкян (19.06.1997 г.)

27. Ярослав Суховольский (06.11.2003 г.)

34. Дмитрий Кобыльник (05.07.2002 г.)

47. Андрей Жвачкин (07.12.1993 г.)

55. Игорь Калинычев (07.03.1998 г.)

69. Николай Столяренко (27.09.1991 г.)

71. Артем Градович (07.01.2001 г.)

78. Валентин Сирченко (10.05.1994 г.)

92. Кирилл Афанасьев (31.08.1997 г.)

97. Святослав Тимченко (06.09.2001 г.)

Главный тренер – Олег Тимченко

Тренер – Роман Сальников

Врач – Артем Новиков

Администратор – Ростислав Вичканов

Администратор – Евгений Верещагин

Напомним, матч «Донбасса» и «Краматорска» состоится 8 декабря в 18:30. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.

Карен Агабекян
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