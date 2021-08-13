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«Донбасс» и «Краматорск» проведут товарищеский матч

14 августа на арене в Краматорске коллективы откроют хоккейный сезон
Хоккей УХЛ
14:30
«Донбасс» и «Краматорск» проведут товарищеский матч
Фото: УХЛ

Завтра, 14 августа, «Донбасс» и «Краматорск» проведут товарищеский поединок на арене в Краматорске. Коллективы проведут первый матч в сезоне-2021/22. Начало – 10:00. Напомним, что следующий сезон «Донбасс» будет играть на «Ледовой арене».

Отметим, что первыми в Украине хоккейный сезон откроют «Сокол» и «Кременчуг». Их матч пройдет сегодня, 13 августа, в 19:00.

Напомним, что «Донбасс», «Кременчуг» и «Краматорск» также примут участие в Открытом кубке Донбасса, который пройдет с 27 по 29 августа.

Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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Донбасс ХК Краматорск

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