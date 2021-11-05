«Донбасс» и «Сокол» проведут третий очный матч в регулярке. Чья-то победная серия точно прервется

Смотрите главный матч недели в украинском хоккее на XSPORT

Превью

Фото - Вадим Шамдан

Главным событием выходных в Украинской хоккейной лиге станет встреча «Донбасса» и «Сокола». Финалисты минувшего сезона проведут третий очный матч в этом чемпионате на льду арены в Краматорске уже сегодня, 5 ноября. Начало – в 18:30.

В канун встречи команды занимают две первые строчки в турнирной таблице. Киевляне, имеющие в активе 13-матчевую победную серию, опережают дончан на три очка, однако настроение столичной команды перед игрой может существенно подпортить ситуация с Виктором Андрущенко, которая может закончиться для «Сокола» серьезными санкциями.

«Донбасс» не проигрывает в чемпионате уже шесть матчей подряд, благодаря чему обосновался на втором месте, оторвавшись от остальных конкурентов. Команда постепенно вкатилась в ритм регулярного чемпионата УХЛ после изнуряющего выступления в Лиге чемпионов, и в последних матчах демонстрирует хороший баланс в работе всех линий. В рамках шестиматчевой победной серии «Донбасс» забросил 27 шайб, пропустив только 3, оформив 3 шатаута.

На выступления «Сокола» в чемпионате Украины никак не повлиял выезд в Будапешт на матчи Континентального Кубка – после этого команда Олега Шафаренко уже успело одержать три победы, главную из которых над «Кременчугом» на «Айсберге». После выступления на евроарене «Сокол» расстался с одним из лучших нападающих чемпионата Даниилом Тихомировым, но это никоим образом не сказалось на атакующем потенциале команды, которая в трех матчах после этого забросила 15 шайб.

Сразу три нападающих «Сокола» и «Донбасса» располагаются в топ-5 бомбардиров чемпионата УХЛ. Антон Рубан уверенно лидирует с 27 (11+16) очками, Александр Павленко (8+10) и Андрей Сигарев (9+9) идут на втором и третьем месте соответственно.

К слову, Рубан набирает очки уже в десяти матчах подряд – это самая продолжительная серия в украинском чемпионате на данный момент. Только в одном матче сезона – домашней встрече против «Рулава Одда» (7:0) главный бомбардир «Сокола» ушел со льда без баллов за результативность.

Антон Рубан с отрывом лидирует в списке бомбардиров / Фото - uhl.ua Антон Рубан с отрывом лидирует в списке бомбардиров / Фото - uhl.ua

Да и вообще «Сокол» и «Донбасс» являются одновременно самыми забивающими (73 и 67 шайб соответственно) и самыми малопропускающими (30 пропущенных шайб у «Сокола» и 25 у «Донбасса») командами чемпионата, поэтому не удивительно, что и в индивидуальных рейтингах именно игроки этих команд находятся на первых позициях.

Очные матчи «Донбасса» и «Сокола» являются настоящим украшением этого сезона. В игре-открытии чемпионата в Краматорске победили дончане (5:4), в Киеве спустя несколько недель в еще более результативной перестрелке «Сокол» взял реванш (7:6).

17.09. «Донбасс» – «Сокол» 5:4

09.10. «Сокол» – «Донбасс» 7:6

Самыми результативными игроками очного противостояния на данный момент являются Антон Рубан с 5 (3+2) очками, Егор Кузьменко (2+2), Андрей Сигарев (1+2) и Андрей Бирюков (0:3).

Очевидно, что обе команды близки к пику своей формы и в очном матче готовы показать максимум возможностей, тем более, что противостояние является принципиальным не только исходя из своего статуса, но и благодаря ожесточенной борьбе в турнирной таблице. «Сокол» однозначно останется первым при любом исходе матча с «Донбассом», но в случае победы в основное время команда Павла Микульчика может приблизиться к киевлянам на расстояние всего одного очка.

Матч «Донбасс» – «Сокол» в прямом эфире покажет телеканал и сайт XSPORT 5 ноября, начиная с 18:30. Игру прокомментирует Александр Сукманский.