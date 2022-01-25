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«Донбасс» минимально обыграл СК «Сокол» и оторвался от преследователей в Суперлиге

Единственную шайбу забросил Пангелов-Юлдашев, а Макаров оформил шатаут
Хоккей Хоккейная Суперлига
25 января 22:20
«Донбасс» минимально обыграл СК «Сокол» и оторвался от преследователей в Суперлиге
Фото: Суперлига

Суперлига. Регулярный чемпионат

СК «Сокол» – «Донбасс» 0:1 (0:1; 0:0; 0:0)

0:1 Пангелов-Юлдашев (Пересунько, Спруктс), 13:20

Вратари: Оганджанян – Макаров.

Матч лидеров регулярного чемпионата Суперлиги Париматч начался с яркого лазерного шоу, а символическое вбрасывание перед третьей принципиальной встречей команд двух братьев Микульчиков сделал известный украинский боксер Денис Беринчик.

Кроме того, матч был показан на самом большом медиа-экране Европы –- ТРЦ «Гулливер». Для хоккейного поединка демонстрация на экране такого масштаба была первой в истории украинского спорта.

Стартовый период «Донбасс» и СК «Сокол» перед заполненными трибунами арены «Терминал» провели активно и эмоционально. Уже с первых минут в этой игре было очень много моментов, борьбы и желания. В первом игровом отрезке состоялась и единственная шайба в матче: Филипп Пангелов-Юлдашев забросил в ворота Артура Оганджаняна

Второй игровой отрезок был не менее эмоциональным, ведь на двоих команды заработали 18 минут штрафа. Однако он оказался безголевым, и на перерыв соперники ушли, не сумев изменить счет на табло.

В концовке встречи, когда «Сокол» пытался спасти матч, «Донбасс» мастерски «задушил» соперника в его зоне и не дал ему ничего сделать в атаке. Таким образом, «Донбасс» в третий раз в трех очных матчах победил СК «Сокол» и упрочил свое лидерство в турнирной таблице Суперлиги Париматч. Теперь преимущество дончан над «Краматорском» составляет шесть очков при игре в запасе, а над СК «Сокол» – восемь баллов.

Карен Агабекян
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