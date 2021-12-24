«Донбасс» минимально одолел «Белый Барс» и добыл пятую победу в Суперлиге подряд
ХК «Донбасс» добыл очередную победу в регулярном чемпионате хоккейной Суперлиги. Подопечные Павла Микульчика обыграли «Белый Барс» со счетом 1:0.
Матч получился небогатым на заброшенные шайбы. В первом периоде гол «Донбасса» отменили, а единственное законное взятие ворот случилось во второй 20-минутке.
Решающий бросок в матче удался нападающему «Донбасса» Глебу Кривошапкину. Команда Павла Микульчика набрала 10 очков и вновь единолично возглавила турнирную таблицу. Свой следующий матч «Донбасс» проведет 27 декабря против «Краматорска».
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Белый Барс» – «Донбасс» 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
0:1 – Кривошапкин (Таран, Андрейкив) – 39:34
«Белый Барс»: Полгородник (Квасенко), Селин-Грицюк, Куцевич-Качан-Лесников, Алесюк-Наливайко, Брага-Геворкян-Попережай, Неверов-Кулешов, Удовиченко-Микитюк-Собченко, Собко
«Донбасс»: Ворис (Макаров), Жульдиков-Кобелев, Захаров-Бирюков-Шишлянников, Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Туркин-Калейниковас-Медведев, Таран-Андрейкив, Морохов-Спруктс-Пересунько, Галыгин, Разумов-Даниленко-Кривошапкин
Напомним, в предыдущем матче хоккейной Суперлиги «Мариуполь» одержал разгромную победу над «Альтаиром».
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