УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
«Донбасс» на своем льду не оставил шансов «Рулав Одд»
Дублями за дончан отметились Бирюков и Медведев
«Донбасс» – «Рулав Одд» / Фото - hcdonbass.comВ Краматорске завершился матч регулярного чемпионата УХЛ, в котором действующий чемпион Украины «Донбасс» уверенно переиграл «Рулав Одд» – 5:2.
Уже ближе к середине периода дончанам удалось открыть счет. Затем в воротах вратаря харьковчан Михаила Шевчука до конца первой 20-минутке побывало пять шайб, «Рулав Одд» ответил только одним точным броском в исполнении Кирилла Бондаренко.
Во втором периоде команды уже не отличались.
Третью 20-минутку «Донбасс» и «Рулав Одд» провели в среднем темпе. Однако харьковчанам удалось сократить отставание.
5:2 – итоговый счет матча. Отметим, что это уже четвертая победа дончан в текущем сезоне УХЛ.
УХЛ. Регулярный чемпионат:
«Донбасс» – «Рулав Одд» 5:2 (5:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Жульдиков (Сигарев, Шишлянников – бол.) 06:15,
2:0 Бирюков (Шишлянников, Сигарев) 08:46,
3:0 Медведев (Лялька) 11:55,
4:0 Бирюков (Сигарев, Жульдиков) 13:39,
4:1 Бондаренко (Кича, Сурсов – бол.) 16:14,
5:1 Медведев (Лялька, Туркин – бол.) – 17:23,
5:2 Секирко (Александров, Сиротенко) 48:01
Вратари: Ворис (Дьяченко) – Шевчук (Петров – 20:00)