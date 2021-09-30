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«Донбасс» на своем льду не оставил шансов «Рулав Одд»

Дублями за дончан отметились Бирюков и Медведев

Хоккей УХЛ
30 сентября 21:00
«Донбасс» на своем льду не оставил шансов «Рулав Одд»
«Донбасс» – «Рулав Одд» / Фото - hcdonbass.com
В Краматорске завершился матч регулярного чемпионата УХЛ, в котором действующий чемпион Украины «Донбасс» уверенно переиграл «Рулав Одд» – 5:2.

Уже ближе к середине периода дончанам удалось открыть счет. Затем в воротах вратаря харьковчан Михаила Шевчука до конца первой 20-минутке побывало пять шайб, «Рулав Одд» ответил только одним точным броском в исполнении Кирилла Бондаренко.

Во втором периоде команды уже не отличались.

Третью 20-минутку «Донбасс» и «Рулав Одд» провели в среднем темпе. Однако харьковчанам удалось сократить отставание. 

5:2 – итоговый счет матча. Отметим, что это уже четвертая победа дончан в текущем сезоне УХЛ.
УХЛ. Регулярный чемпионат:

«Донбасс» – «Рулав Одд» 5:2 (5:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 

1:0 Жульдиков (Сигарев, Шишлянников – бол.) 06:15, 

2:0 Бирюков (Шишлянников, Сигарев) 08:46, 

3:0 Медведев (Лялька) 11:55, 

4:0 Бирюков (Сигарев, Жульдиков) 13:39,

4:1 Бондаренко (Кича, Сурсов – бол.) 16:14, 

5:1 Медведев (Лялька, Туркин – бол.) – 17:23, 

5:2 Секирко (Александров, Сиротенко) 48:01

Вратари: Ворис (Дьяченко) – Шевчук (Петров – 20:00)

Владимир Кириченко
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