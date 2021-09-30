«Донбасс» на своем льду не оставил шансов «Рулав Одд»

Дублями за дончан отметились Бирюков и Медведев





«Донбасс» – «Рулав Одд» / Фото - hcdonbass.com

В Краматорске завершился матч регулярного чемпионата УХЛ, в котором действующий чемпион Украиныуверенно переиграл– 5:2.Уже ближе к середине периода дончанам удалось открыть счет. Затем в воротах вратаря харьковчандо конца первой 20-минутке побывало пять шайб, «Рулав Одд» ответил только одним точным броском в исполненииВо втором периоде команды уже не отличались.Третью 20-минутку «Донбасс» и «Рулав Одд» провели в среднем темпе. Однако харьковчанам удалось сократить отставание.5:2 – итоговый счет матча. Отметим, что это уже четвертая победа дончан в текущем сезоне УХЛ.– «Рулав Одд» 5:2 (5:1, 0:0, 0:1)1:0 Жульдиков (Сигарев, Шишлянников – бол.) 06:15,2:0 Бирюков (Шишлянников, Сигарев) 08:46,3:0 Медведев (Лялька) 11:55,4:0 Бирюков (Сигарев, Жульдиков) 13:39,4:1 Бондаренко (Кича, Сурсов – бол.) 16:14,5:1 Медведев (Лялька, Туркин – бол.) – 17:23,5:2 Секирко (Александров, Сиротенко) 48:01Ворис (Дьяченко) – Шевчук (Петров – 20:00)