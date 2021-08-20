«Донбасс» обыграл «Банску Быстрицу» на Мемориале Павла Забойника

Дончане добыли вторую победу на турнире в Словакии

Фото: УХЛ

Сегодня, 20 августа, «Донбасс» провел второй поединок на Мемориале Павла Забойника - соперником дончан стала словацкая команда «Банска Быстрица». Напомним, что в стартовом матче турнира подопечные Павла Микульчика одержали волевую победу над сборной Словакии U20.

Матч дончане начали по сценарию предыдущего игрового дня - с быстрой пропущенной шайбы. В первой половине периода в воротах Макарова на добивании расписался Сойка. Однако, еще до первой сирены донецкий клуб сравнял счет - отличным финтом после передачи Захарова отличился Пересунько. Таким образом, на перерыв команды ушли с равными цифрами на табло.

Второй период «Донбасс» начал увереннее своего оппонента, что сходу отразилось и на табло - Стефанофич целил в ближний угол ворот словацкой команды, но голкипер справился с этим броском. А вот на добивании от Ляльки вратарь оказался бессильным - 2:1 в пользу дончан. При всех активных попытках «Банской Быстрицы» отыграться, шайба 9-ки дончан так и осталась единственной в этом периоде.

На старте третьей двадцатиминутки сработало большинство дончан, и Шишлянников с передачи Пересунько и Смерека удвоил преимущество своей команды. Точку в поединке поставил Туркин, который после передачи от Морозова, сделал счет 4:1. Словацкий клуб при всех попытках отыграться, так и не смог еще раз прошить ворота Макарова, а «Донбасс» записал в свой актив вторую победу на турнире.

Напомним, что свой следующий матч на Мемориале Павла Забойника «Донбасс» проведет уже завтра, 21 августа. Соперником дончан станет словацкий «Зволен» - поединок стартует в 18:00, а прямая трансляция встречи будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

«Донбасс» – «Банска Быстрица» 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Шайбы:

0:1 – Сойка (Ракош) – 02:02,

1:1 – Пересунько (Захаров) – 12:00,

2:1 – Лялька (Стефанович, Туркин) – 26:26,

3:1 – Шишлянников (Пересунько, Смерек – бол.) – 43:50,

4:1 – Туркин (Морозов) – 59:51 (ПВ)

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко), Григорьев-Соколовский, Морозов-Захаров-Пересунько, Смерек-Жульдиков, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Ногачев-Пангелов-Юлдашев, Лялька-Туркин-Стефанович, Герцик-Фирсов, Коренчук-Буценко-Разумов

«Банска Быстрица»: Гаян (Беланый), Дятелинка-Кардвелл, Габор-Игначак-Краут, Лопейский-Ганз, Галбавы-Бубела-Шолтес, Болдижар-Гудец, Ракош-Сойка-Паулины, Жияк-Ендроф, Кабач-Тамаши-Боднар