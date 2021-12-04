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«Донбасс» обыграл «Краматорск» и добыл вторую победу на Кубке Азовского моря

Победитель турнира определится в воскресенье
Хоккей Суперлига
20:43
«Донбасс» обыграл «Краматорск» и добыл вторую победу на Кубке Азовского моря
«Донбасс» выиграл и второй матч на турнире Кубок Азовского моря / фото - пресс-служба клуба

«Донбасс» выиграл и второй матч на турнире Кубок Азовского моря, победив в непростой борьбе «Краматорск».

«Донбасс» выиграл первый период благодаря точному броску Игоря Галыгина.

Во второй 20-минутке краматорчанам повезло. Они отыгрались благодаря клюшке, которая лежала на льду перед Андреем Макаровым. Именно от нее шайба залетела в ворота «Донбасса». Судьбу матча решила тройка Сигарев-Бирюков-Шишлянников. Андрей Сигарев стал автором победной шайбы в середине третьего периода.

«Донбасс» победил со счетом 2:1 и в воскресенье сразится за главный трофей турнира с «Мариуполем».

Кубок Азовского моря. День 2

«Краматорск» – «Донбасс» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – Галыгин (Кривошапкин) – 05:05,

1:1 – Гриценко – бол. – 31:21,

1:2 – Сигарев (Шишлянников, Бирюков) – 49:55

«Краматорск»: Кучер (Трус), Мальцев-Бабрусев, Столяренко-Сергиевский-Градович, Ваулин-Летов, Жвачкин-К. Афанасьев-Гриценко, С. Афанасьев-Сирченко, Тимченко-Калиничев-Середницкий, Геворкян-Семенов-Говорушко

«Донбасс»: Макаров (Дьяченко), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Кобелев-Жульдиков, Медведев-Туркин-Спруктс, Андрейкив-Галыгин, Морозов-Захаров-Пересунько, Игнатенко, Разумов-Даниленко-Кривошапкин


Напомним, в прошлом матче турнира «Мариуполь» обыграл «Белый Барс».

Суперлига представила награды Кубка Азовского моря.

Источник: Донбасс Михаил Рыбак
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