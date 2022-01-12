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«Донбасс» одержал трудовую победу над СК «Сокол»

Дончане прервали победную серию киевского клуба
Хоккей Хоккейная Суперлига
11 января 21:00
«Донбасс» одержал трудовую победу над СК «Сокол»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 10 января, в центральном матче недели в рамках 8-го тура хоккейной Суперлиги «Донбасс» принимал СК «Сокол».

Достаточно активная первая двадцатиминутка принесла зрителям массу ярких и опасных моментов у ворот Андрея Макарова и Даниила Яковлева. Дончанам удалось перебросать своего противника со счетом 11:6, но тем не менее на табло по итогам первого периода горели равные 1:1. Отметим, что команды обменялись голами в большинстве – у «Донбасса» шайбу забросил Филипп Пангелов-Юлдашев, а у «Сокола» – Дмитрий Марченков.

Во второй двадцатиминутки команды вели себя еще активнее, стараясь завладеть преимуществом. Быстрее это удалось у дончан – за вторые 20 минут матча хозяева забросили три шайбы, две из которых – в большинстве. Голы в свой актив записали Виктор Захаров, Виктор Туркин и Марк Калейниковас. СК «Сокол», в свою очередь, отыграл один гол прямо в раздевалку дончанам – на последней секунде периода отметился Сергей Мельников.

Большую часть третьего периода команды провели без заброшенных шайб, а те моменты, которые возникали у ворот голкиперов, уверенно нейтрализовывали Андрей Макаров и Артур Оганджанян (вратарь сменил Даниила Яковлева) в третьем отрезке встречи. И даже снятие голкипера под конец матча не помогло киевлянам отыграться, а сама встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу донецкой команды.

«Донбасс» – СК «Сокол» 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Шайбы:

1:0 Пангелов-Юлдашев (Туркин, Пересунько, больш.), 09:42;

1:1 Марченков (Халиков, Иванов, больш.), 12:43;

2:1 Захаров, 28:49;

3:1 Туркин (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 35:19;

4:1 Калейниковас (Туркин, Медведев, больш.), 39:28;

4:2 Мельников (Мицкевич), 39:59.

«Донбасс»: Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Андрейкив - Таран, Галыгин; Сигарев - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Садовиков - Захаров (К) - Кривошапкин, Морозов - Спруктс - Пересунько.

СК «Сокол»: Яковлев (Оганджанян - с 40:00); Дорофеев (А) - Халиков, Мицкевич - Шуленин, Фроленко - Петрухно (К), Моксунен; Костицын (А) - Иванов - Марченков, Мельников - Шахворостов - Олейник, Амиров - Никоноров - Беляков, Курах - Хирса.

Рене Тер Велде
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СК Сокол Донбасс

Комментарии 1

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12 января 2022г. 00:24
Люк Тардиф выступил. Ну как вам,  выступление Тардифа? Дурачки вы, ваша Суперлига не признана. Эта лига не имеет отношения к хоккею. Даже была встреча Колесникова и Тардифа, даже это было.  Хотя имел право не встречаться Тардиф, вы же хотели встречи, красавец Тардиф, провели и что? Колесников был опущен до конца и ему сказали что нет Суперлиги, нет такого турнира и нет такого чемпионата. Как вам такое? Просто законы надо знать. Более того Колесников сделал последнюю попытку и она оказалась неудачной, Зубко стал президентом ИИХФ на общих основаниях, по честному. То есть отдыхайте с Суперлигой, она идёт в топку!
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