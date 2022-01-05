«Донбасс» одержал уверенную победу над «Альтаиром»

Команды провели первую встречу в 2022 году

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 5 января, в рамках 7-го тура хоккейной Суперлиги «Альтаир» в Дружковке принимал донецкий «Донбасс».

Для «Альтаира» первый матч в 2022 году начался достаточно успешно – с быстрой заброшенной шайбы. Уже на второй минуте встречи Денис Кочетков распечатал ворота своей бывшей команды. Однако, уже через 4 минуты Виталий Андрейкив вернул паритет на табло, прошив ворота Богдана Дьяченко.

Во второй двадцатиминутке ни одна из команд не хотела отдавать преимущество, борясь на каждом сантиметре площадки. Но к экватору встречи дончанам удалось сломить сопротивление более молодого оппонента и дважды отличиться в воротах Богдана Дьяченко – сначала Павел Медведев забросил шикарный гол-лакросс, а затем самый результативный нападающий чемпионата Александр Пересунько увеличил отрыв дончан до двух шайб.

На старте третьего отрезка встречи Никита Сидоренко вернул «Альтаир» в игру, сократив отставание дружковчан до минимума. Однако, под завесу встречи Андрей Сигарев и Богдан Потехин все же переиграли оборону противника и поставили голевую точку в этой встрече.

«Альтаир» – «Донбасс» 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы:

1:0 Кочетков (Коренчук, Буценко), 01:24;

1:1 Андрейкив (Cоколовский), 05:05;

1:2 Медведев (Туркин), 31:48;

1:3 Пересунько (Туркин, Пангелов-Юлдашев, больш.), 37:36;

2:3 Сидоренко (Коренчук, Буценко), 50:16;

2:4 Сигарев (Галыгин), 56:44;

2:5 Потехин (Пангелов-Юлдашев, Пересунько, больш.), 57:47.

«Альтаир»: Дьяченко (Печорин); Буценко (К) - Реснянский, Мельник - Папуна, Раскин - Бортников, Терешин; Коренчук (А) - Крикля - Кочетков, Трандафилов (А) - Дубский - Сидоренко, Ханенко - Кобиков - Яйлов, Олейник - Данфорт.

«Донбасс»: Ворис (Макаров); Андрейкив - Таран, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Галыгин; Садовиков - Даниленко - Разумов, Сигарев - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Потехин, Кривошапкин - Захаров (К) - Пересунько.