«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем» в заключительном матче 2021 года

Дончане всухую обыграли «стальных чаек»

Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 29 декабря, состоялся заключительный матч 2021 года в хоккейной Суперлиге – «Донбасс» встретился с «Мариуполем».

В первом периоде команды поочередно создавали моменты, стараясь вывести свой клуб вперед. Первым забросить смог «Донбасс» – Павел Таран вовремя выбежал с лавки штрафников и реализовал выход один в один с Алексеем Трифоновым.

Во втором периоде «Донбасс» наседал, стараясь увеличить преимущество, но Трифонов отражал броски. Дончане прессинговали «Мариуполь» и Виктор Туркин забросил вторую шайбу в ворота «стальных чаек».

В третьей двадцатиминутке «Мариуполь» атаковал ворота Андрея Макарова, но дончане создавали ответные моменты и увеличили отрыв до 3:0 – гол забил Андрей Сигарев. Подопечные Павла Микульчика не сбавляли обороты, наседая на ворота противника, но счет на табло изменить не удалось. Матч завершился со счетом 3:0.

» – «Мариуполь» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Таран (Макаров), 16:39;

2:0 Туркин (Медведев), 38:17;

3:0 Сигарев (Захаров), 43:34.

«Донбасс»: Макаров (Ворис); Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Кобелев - Жульдиков, Андрейкив - Таран, Галыгин; Сигарев - Бирюков - Шишлянников, Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Потехин - Захаров (К) - Кривошапкин, Морозов - Спруктс - Пересунько.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Алексеев - Кудряшов, Декало - Лысенко, Горечишников - Олендаренко, Зуев; Милехин - Мазур (К) - Щербатов (А), Костиков - Твердохлебов - Казаковцев (А), Тютченко - Желнеровский - Севанькаев, Чердак - Ружников - Янишевский.