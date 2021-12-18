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«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем»

Дончане вышли на первую строку турнирной таблицы
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 декабря 20:40
«Донбасс» одержал уверенную победу над «Мариуполем»
Фото: hsl.com.ua

Сегодня, 18 декабря, в рамках 4-го тура хоккейной Суперлиги Украины «Мариуполь» встретился с «Донбассом».

В первом периоде «Мариуполь» наседал на «Донбасс», но дончане создавали ответные моменты у ворот Алексея Трифонова. Марк Калейниковас вывел «Донбасс» вперед, реализовав большинство. Под конец первого периода дончане прессинговали «Мариуполь», но увеличить отрыв не удалось. На перерыв команда ушла с минимальным преимуществом.

Во втором периоде «Донбасс» удвоил свое преимущество – вторую шайбу команды забросил Андрей Бирюков. «Мариуполь» сократил отрыв, реализовав большинство – Александр Костиков обыграл Андрея Макарова. Филлип Пангелов-Юлдашев забил третий гол, увеличив преимущество команды. Под конец второго периода Александр Пересунько забросил четвертую шайбу «Донбасса» – 1:4.

В третьем периоде Никита Милехин сократил отрыв «Мариуполя» до 2:4. Матч завершился со счетом 2:4.

«Мариуполь» – «Донбасс» 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Шайбы:

0:1 Калейниковас (Пангелов-Юлдашев, Пересунько), 09:37;

0:2 Бирюков (Сигарев, Шишлянников), 21:15;

1:2 Костиков (Алексеев, Горечишников), 23:38;

1:3 Пангелов-Юлдашев (Бирюков, Шишлянников), 32:42;

1:4 Пересунько (Спруктс, Галыгин), 39:42;

2:4 Милехин (Мазур), 49:33

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Твердохлебов - Севанькаев - Казаковцев (А), Декало - Лысенко, Милехин - Щербатов (А) - Мазур (К), Алексеев - Артамонов, Тютченко - Чердак - Янишевский, Горечишников - Олендаренко, Костиков - Ружников, Зуев 

«Донбасс»: Макаров (Ворис); Медведев - Калейниковас - Туркин (А), Кобелев Жульдиков, Шишлянников - Бирюков - Сигарев, Соколовский - Пангелов-Юлдашев (А), Кривошапкин - Захаров (К) - Разумов, Андрейкив - Таран, Пересунько - Спруктс - Даниленко, Морозов, Галыгин

Рене Тер Велде
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