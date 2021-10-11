«Донбасс» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов

Чемпион Украины сыграет второй матч с лидером квартета G

Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» отправился в австрийский Клагенфурт-ам-Вертерзе, где уже 13 октября проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов.



Дончане вылетели из аэропорта в Борисполе, после приземления в столице Австрии, коллектив отправится в Клагенфурт. В последнем матче в квартете G чемпион Украины проведет второй матч с «Клагенфуртом» (первая игра 3:4), который является лидером группы.

В распоряжении Павла Микульчика 22 хоккеиста.

Вратари:

1. Андрей Макаров

30. Богдан Дьяченко

39. Янис Ворис

Защитники:

29. Никита Жульдиков

53. Виталий Андрейкив

58. Филипп Пангелов-Юлдашев

70. Андрей Григорьев

76. Александр Фирсов

98. Владислав Соколовский

Нападающие:

8.Максим Разумов

9. Виталий Лялька

13. Илья Коренчук

14. Никита Буценко

17. Феликс Морозов

23. Виктор Туркин

36. Андрей Сигарёв

37. Дмитрий Даниленко

45. Виктор Захаров

78. Глеб Кривошапкин

81. Андрей Бирюков

92. Павел Медведев

96. Олег Шишлянников

Прямая трансляция матча пройдет 13 октября на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало встречи «Рунстед» – «Донбасс» в 21:20.