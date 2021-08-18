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«Донбасс» отправился в Словакию

В распоряжении Павла Микульчика 25 исполнителей
Хоккей УХЛ
16:50
«Донбасс» отправился в Словакию
Фото: hcdonbass.com

Основная команда хоккейного клуба «Донбасс» отправилась в Словакию, где с 19 по 21 августа сыграет на Мемориале Павла Забойника.

Соперниками действующего чемпиона Украины хоккейного клуба «Донбасс» станут чемпион Словакии ХК «Зволен», сборная Словакии U-20, а также словацкая «05 Банска Быстрица».

В распоряжении Павла Микульчика 25 исполнителей.

Заявка ХК «Донбасс» на 23-й Мемориал Павла Забойника

Вратари:

1. Андрей Макаров

30. Богдан Дьяченко

39. Янис Ворис

Защитники:

4. Евгений Ногачев

5. Джейлен Смерек

29. Никита Жульдиков

53. Виталий Андрейкив

58. Филипп Пангелов-Юлдашев

70. Андрей Григорьев

75. Владислав Герцик

76. Александр Фирсов

98. Владислав Соколовский

Нападающие:

8. Максим Разумов

9. Виталий Лялька

10. Михаил Стефанович

13. Илья Коренчук

14. Никита Буценко

17. Феликс Морозов

23. Виктор Туркин

36. Андрей Сигарев

37. Дмитрий Даниленко

45. Виктор Захаров

81. Андрей Бирюков

88. Александр Пересунько

96. Олег Шишлянников

Все матчи Мемориала Забойника можно будет посмотреть на нашем сайте.

Рене Тер Велде
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Донбасс

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