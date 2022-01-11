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«Донбасс» отзаявил форварда Потехина

Нападающий сыграл за дончан лишь в трех матчах
Хоккей Хоккейная Суперлига
11 января 15:49
«Донбасс» отзаявил форварда Потехина
Богдан Потехин / Фото: Суперлига

Украинская хоккейная Суперлига на официальном сайте сообщила, что ХК «Донбасс» отзаявил форварда Богдана Потехина.

Нападающий перешел в «Донбасс» в первой половине декабря и успел сыграть всего 3 матча. До карьеры в Украине Потехин выступал в России, где в КХЛ играл за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур» и подольский «Витязь».

Напомним, «Донбасс» 11 января в Суперлиге сыграет против киевского СК «Сокол». Начало встречи – в 18:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT.

Карен Агабекян
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