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«Донбасс» отзаявил форварда Потехина
Нападающий сыграл за дончан лишь в трех матчах
11 января 15:49
Богдан Потехин / Фото: Суперлига
Украинская хоккейная Суперлига на официальном сайте сообщила, что ХК «Донбасс» отзаявил форварда Богдана Потехина.
Нападающий перешел в «Донбасс» в первой половине декабря и успел сыграть всего 3 матча. До карьеры в Украине Потехин выступал в России, где в КХЛ играл за магнитогорский «Металлург», хабаровский «Амур» и подольский «Витязь».
Напомним, «Донбасс» 11 января в Суперлиге сыграет против киевского СК «Сокол». Начало встречи – в 18:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT.