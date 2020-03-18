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«Донбасс» победой завершил регулярный чемпионат УХЛ, уничтожив в гостях «Краматорск»

Второй шатаут в сезоне в свой актив записал Полошков
Хоккей УХЛ
18 марта 19:49
«Донбасс» победой завершил регулярный чемпионат УХЛ, уничтожив в гостях «Краматорск»
«Краматорск» – «Донбасс» / Фото - УХЛ
В Краматорске завершился матч заключительного тура регулярного чемпионата УХЛ между местным одноименным клубом и донецким «Донбассом». 

Уже к середине первого периода дублем в составе гостей отличился нападающий Виталий Лялька. Отметим, что по два ассиста на свой счет записали Никита Буценко и Александр Пересунько. Со счетом 0:2 команды ушли на первый перерыв.

Вторую двадцатиминутку «Донбасс» провел за сценарием первой. Сначала Андрей Сигарев после падения получил отличный пас от Ляльки и отметился 37-м голом в сезоне, а затем Станислав Тунхузин мощным броском от синей линии отправил в ворота соперника четвертую шайбу, сделав счет в матче и вовсе разгромным. 

В третьем периоде дончане вновь отправили в ворота хозяев льда две шайбы – по голу на свой счет записали Буценко и Пересунько. Краматорчане, в свою очередь, так и не смогли пробить Ивана Полошкова, таким образом, подарив второй шатаут голкиперу в нынешнем сезоне. 6:0 – итоговый счет встречи в пользу донецкого коллектива.
УХЛ. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Донбасс» 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайбы:

0:1 Лялька (Буценко, Пересунько), 01:44; 

0:2 Лялька (Буценко, Пересунько), 10:38; 

0:3 Сигарев (Лялька), 32:42; 

0:4 Тунхузин, 34:23; 

0:5 Буценко (Лялька, Тунхузин), 47:29; 

0:6 Пересунько (Горечишников), 52:06;

Вратари: Короваев (Замерец - с 53:23) - Полошков.

Владимир Кириченко
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Донбасс ХК Краматорск

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