«Донбасс» в четвертый раз в сезоне обыграл «Мариуполь»
«Донбасс» победой завершил регулярный чемпионат УХЛ, уничтожив в гостях «Краматорск»
Второй шатаут в сезоне в свой актив записал Полошков
«Краматорск» – «Донбасс» / Фото - УХЛВ Краматорске завершился матч заключительного тура регулярного чемпионата УХЛ между местным одноименным клубом и донецким «Донбассом».
Уже к середине первого периода дублем в составе гостей отличился нападающий Виталий Лялька. Отметим, что по два ассиста на свой счет записали Никита Буценко и Александр Пересунько. Со счетом 0:2 команды ушли на первый перерыв.
Вторую двадцатиминутку «Донбасс» провел за сценарием первой. Сначала Андрей Сигарев после падения получил отличный пас от Ляльки и отметился 37-м голом в сезоне, а затем Станислав Тунхузин мощным броском от синей линии отправил в ворота соперника четвертую шайбу, сделав счет в матче и вовсе разгромным.
В третьем периоде дончане вновь отправили в ворота хозяев льда две шайбы – по голу на свой счет записали Буценко и Пересунько. Краматорчане, в свою очередь, так и не смогли пробить Ивана Полошкова, таким образом, подарив второй шатаут голкиперу в нынешнем сезоне. 6:0 – итоговый счет встречи в пользу донецкого коллектива.
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Краматорск» – «Донбасс» 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)
Шайбы:
0:1 Лялька (Буценко, Пересунько), 01:44;
0:2 Лялька (Буценко, Пересунько), 10:38;
0:3 Сигарев (Лялька), 32:42;
0:4 Тунхузин, 34:23;
0:5 Буценко (Лялька, Тунхузин), 47:29;
0:6 Пересунько (Горечишников), 52:06;
Вратари: Короваев (Замерец - с 53:23) - Полошков.