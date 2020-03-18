«Донбасс» победой завершил регулярный чемпионат УХЛ, уничтожив в гостях «Краматорск»

Второй шатаут в сезоне в свой актив записал Полошков

«Краматорск» – «Донбасс» / Фото - УХЛ

В Краматорске завершился матч заключительного тура регулярного чемпионата УХЛ между местным одноименным клубом и донецким «Донбассом».Уже к середине первого периода дублем в составе гостей отличился нападающий. Отметим, что по два ассиста на свой счет записали. Со счетом 0:2 команды ушли на первый перерыв.Вторую двадцатиминутку «Донбасс» провел за сценарием первой. Сначалапосле падения получил отличный пас от Ляльки и отметился 37-м голом в сезоне, а затеммощным броском от синей линии отправил в ворота соперника четвертую шайбу, сделав счет в матче и вовсе разгромным.В третьем периоде дончане вновь отправили в ворота хозяев льда две шайбы – по голу на свой счет записали Буценко и Пересунько. Краматорчане, в свою очередь, так и не смогли пробить, таким образом, подарив второй шатаут голкиперу в нынешнем сезоне. 6:0 – итоговый счет встречи в пользу донецкого коллектива.«Краматорск» –0:6 (0:2, 0:2, 0:2)0:1 Лялька (Буценко, Пересунько), 01:44;0:2 Лялька (Буценко, Пересунько), 10:38;0:3 Сигарев (Лялька), 32:42;0:4 Тунхузин, 34:23;0:5 Буценко (Лялька, Тунхузин), 47:29;0:6 Пересунько (Горечишников), 52:06;: Короваев (Замерец - с 53:23) - Полошков.