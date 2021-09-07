«Донбасс» побил рекорд сезона Лиги чемпионов по посещаемости домашних матчей

Две игры чемпиона Украины в киевском Дворце спорта посетили более 11 тысяч болельщиков

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Матч «Донбасс» – «Рунгстед» является самым посещаемым в сезоне ХЛЧ / Фото - Вадим Шамдан

Донецкий «Донбасс» дебютировал в Лиге чемпионов двумя домашними матчами против «Рунгстеда» и «Руана».

Они проходили в киевском Дворце спорта и собрали в сумме больше 11-ти тысячи болельщиков. Согласно данным официального сайта хоккейной Лиги чемпионов, матч «Донбасс» – «Рунгстед» посетили 5 876 человек, матч «Донбасс» – «Руан» – 5 328 человек.

Фото - Вадим Шамдан

Эти цифры являются рекордными для нынешнего сезона Лиги чемпионов. Ни одному клубу, помимо «Донбасса» пока что не удавалось пересечь отметку в 5 тысяч болельщиков на домашней игре, а более 4 тысяч собрал только матч в Германии между «Адлер Маннгейм» и «Кардиффом».

Топ-5 матчей этого сезона Лиги чемпионов по посещаемости пока выглядят следующим образом (согласно данным официального сайта ХЛЧ):

1) «Донбасс» – «Рунгстед»: 5 876 болельщиков

2) «Донбасс» – «Руан»: 5 328 болельщиков

3) «Адлер Маннгейм» – «Кардифф»: 4 183 болельщика

4) «Адлер Маннгейм» – «Лукко»: 3 822 болельщика

5) «Лозанна» – «Лукко»: 3 531 болельщик

При этом, многие клубы, участвующие в этом сезоне Лиги чемпионов, обладают намного более вместительными аренами, чем киевский Дворец спорта. К примеру, берлинский «Айсберен» традиционно находится в топ-5 клубов Европы по средней посещаемости, проводя свои домашние матчи на Mercedes-Benz Arena, вмещающей 14 200 зрителей, а арена имени Одржея Непелы, вместимостью 10 055 зрителей, на которой своих соперников принимает братиславский «Слован», не так давно была главным стадионом чемпионата мира в элитном дивизионе. Пресс-служба ХЛЧ даже посвятила ей отдельный сюжет.

SAP-Arena, на которой домашние матчи играет «Адлер Маннгейм» – второй клуб сезона ХЛЧ по посещаемости после «Донбасса» – на хоккейных матчах может вместить 13 600 зрителей.

Однако во многих странах, клубы из которых участвуют в Лиге чемпионов, по-прежнему действуют строгие коронавирусные ограничения. Тот же «Айсберен» пока не может пускать на трибуны больше 2 тысяч болельщиков. На матчах «медведей» против «Таппары» и «Шеллефтео» присутствовало максимально допустимое количество зрителей.

Следующие два матча в Лиге чемпионов «Донбасс» проведет на выезде: 9 сентября против «Руана» и 11 сентября против «Рунгстеда». Эти поединки в прямом эфире покажет телеканал и сайт XSPORT.

Последний домашний матч на групповом этапе дончане сыграют 6 октября против «Клагенфурта».