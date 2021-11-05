«Донбасс» подписал форварда, бывшая команда которого выбила «Сокол» из Континентального Кубка

Латвиец Спруктс стал новичком чемпиона Украины

Гатис Спруктс / Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» заключил однолетнее соглашение с форвардом Гатисом Спруктсом. В составе дончан Спрукс будет выступать под 44-м номером.



Латвиец за свою карьеру успел поиграть за «Ригу», «Кицбюэле» (Австрия), «Земгале» и «Олимпе». С последним коллективом стал чемпионом Латвии в сезоне-2020/21 (41 матч, 34 очка – 10+24). Нынешний сезон также начинал в латвийском коллективе, с которым обыграл «Сокол» (4:1) и прошел в третий раунд Континентального Кубка.

Отметим, что сегодня лучшие команды Украины сыграют матч регулярного чемпионата УХЛ. Прямая трансляция матча «Донбасс» – «Сокол» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:25.