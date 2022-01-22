«Донбасс» подписал защитника, который начинал сезон в «Соколе»

Новичок будет выступать под третьим номером

Фото: ХК Донбасс

«Донбасс» объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Платоновым.

В активе Платонова 3 сезона в МХЛ, сезон в WHL, 2 сезона в ВХЛ, а также участие в чемпионате Украине.

В Молодежной хоккейной лиге выступал в составе «Атланта» и «Спартака». За 127 матчей в МХЛ Платонов набрал 36 (16+20) очков при показателе полезности +17. В ВХЛ играл за «Химик» и «Торос» – 40 матчей, 4 (1+3) очка.

Начиная с сезона 2020/21, Алексей Платонов выступал в составе киевского «Сокола». Всего за столичный клуб Платонов провел 53 матча и набрал 8 (5+3) очков. Вместе с «Соколом» защитник выигрывал серебряные медали украинского первенства, а также провел три матча в Континентальном кубке.

В составе «Донбасса» Платонов будет выступать под номером «3».

Напомним, ранее стало известно, на какую дату Суперлига перенесла матч «Донбасс» – «Альтаир».