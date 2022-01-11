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«Донбасс» пополнил состав вратарем сборной Украины
Дончане усилили вратарскую линию Олегом Петровым
11 января 18:14
Олег Петров
Хоккейный клуб «Донбасс» подписал контракт с 28-летним вратарем национальной сборной команды Украины Олегом Петровым.
Контракт хоккеиста рассчитан на сезоны 2021/22 и 2022/23 гг.
В нынешнем сезоне Петров играл за харьковский «Рулав Одд», благодаря выступлениям за который вернулся в сборную Украины.
Также в Украине Петров выступал за херсонский «Днепр», «Кременчуг» и киевский «Дженералз».
Напомним, ранее «Донбасс» разорвал контракт с форвардом Богданом Потехиным.