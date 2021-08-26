«Донбасс» представил новую форму для дебютного сезона в Лиге чемпионов
Этой осенью «Донбасс» начнет писать новую главу в хоккейной истории Украины. 3 сентября чемпион нашей страны проведет свой дебютный матч в главном хоккейном турнире Европы.
Свой путь в CHL дончане начнут с группового этапа – уже 3 сентября чемпион Украины «Донбасс» проведет свой первый матч в Лиге чемпионов, сыграв против чемпиона Metal Ligaen датского «Рунгстеда». Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут чемпион Ligue Magnus французский «Руан» и чемпион ICEHL австрийский «Клагенфурт».
Накануне первого матча нового сезона CHL представляем форму, в которой дончане сыграют в дебютном историческом сезоне Лиги чемпионов.
Продолжается продажа билетов на домашние матчи «Донбасса» в Лиге чемпионов.
Минималистичный дизайн джерси олицетворяет чистый лист, новую страницу в истории выступления дончан на евроарене – новый старт и виток в развитии донецкого клуба; в тоже время привычные и узнаваемые линии связывают новые вызовы с прошлым опытом и громкими победами.
Форма представлена в двух цветовых решениях: основная красная и дополнительная белая для гостевых игр. Оставаясь традиционными, джерси воплощают современный инновационный дизайн.
Дебют Украины и увеличенные призовые. Уже сегодня стартует новый сезон Лиги чемпионов
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