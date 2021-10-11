«Донбасс» отправился на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов
«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
12 октября чемпион Украины опробует лед домашней площадки лидера группы G
11 октября 21:30
Фото: hcdonbass.com
В среду, 13 октября, донецкий «Донбасс» проведет шестой матч группового раунда хоккейной Лиги чемпионов. Соперником команды Павла Микульчика станет уже знакомый 32-кратный чемпион Австрии «Клагенфурт» (первый матч 3:4).
Донецкая команда приземлилась в Вене и уже направляется в Клагенфурт. Опробовать лед домашней площадки австрийской команды дончане смогут завтра, 12 октября.
Напомним, что сам поединок матч 6-о тура группы G «Клагенфурт» – «Донбасс» состоится 13 октября, начало в 21:20.