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«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»

12 октября чемпион Украины опробует лед домашней площадки лидера группы G
Хоккей Лига чемпионов
11 октября 21:30
«Донбасс» прилетел в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Клагенфуртом»
Фото: hcdonbass.com

В среду, 13 октября, донецкий «Донбасс» проведет шестой матч группового раунда хоккейной Лиги чемпионов. Соперником команды Павла Микульчика станет уже знакомый 32-кратный чемпион Австрии «Клагенфурт» (первый матч 3:4).

Донецкая команда приземлилась в Вене и уже направляется в Клагенфурт. Опробовать лед домашней площадки австрийской команды дончане смогут завтра, 12 октября.

Напомним, что сам поединок матч 6-о тура группы G «Клагенфурт» – «Донбасс» состоится 13 октября, начало в 21:20. 

Олег Шумейко-младший
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Теги

Клагенфурт (хоккей) Донбасс

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