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«Донбасс» продлил контракты с Морозовым и Даниленко

Срок действия новых контрактов завершается 30 апреля 2025 года
Хоккей Хоккейная Суперлига
13:36
«Донбасс» продлил контракты с Морозовым и Даниленко

ХК «Донбасс» договорился с форвардами Феликсом Морозовым и Дмитрием Даниленко о продлении контрактов на три года.

Морозов и Даниленко перешли в клуб перед стартом сезона 2021/22 гг. Вместе с «Донбассом» нападающие дебютировали в хоккейной Лиге чемпионов.

Морозов является воспитанником харьковской школы хоккея. Имеет опыт выступления в североамериканских лигах. В сезоне-2017/18 играл в USPHL Premier и NCDC. В 2018-2020 годах выступал в QMJHL, одной из трёх сильнейших юниорских канадских хоккейных лиг.

Чемпион Украины U20, серебряный призёр чемпионата Беларуси U18, обладатель золотых медалей юниорского чемпионата мира в Дивизионе 1В, обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира в Дивизионе 1В.

Даниленко – воспитанник белоцерковской школы хоккея. Чемпион Украины U-16, Чемпион Украины U-20, обладатель золотых медалей юниорского чемпионата мира в Дивизионе 1B (лучший бомбардир турнира и лучший игрок сборной Украины), бронзовый призер чемпионата Украины, обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира в Дивизионе 1B.

Также имеет опыт выступления в североамериканских лигах. Даниленко стал первым украинцем, выбранным на драфте NAHL. Выступал в лигах NCDC, USPHL Premier и USPHL U18.

Источник: ХК Донбасс
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Феликс Морозов Дмитрий Даниленко

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