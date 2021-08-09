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«Донбасс» провел первую тренировку на новой домашней арене

Чемпионы Украины впервые вышли на лед во время подготовки к предстоящему сезону
Хоккей УХЛ
9 августа 20:32
«Донбасс» провел первую тренировку на новой домашней арене
Фото: hcdonbass.com

Сегодня, 9 августа, «Донбасс» провел первую ледовую тренировку на площадке новой домашней арены в Краматорске.

Под руководством тренерского штаба Павла Микульчика хоккеисты провели две части тренировки по 45 минут.

Вратари

1. Андрей Макаров, 30. Богдан Дьяченко, 39. Янис Ворис

Защитники

4. Евгений Ногачев, 5. Джейлен Смерек, 7. Дмитрий Игнатенко, 29. Никита Жульдиков, 53. Виталий Андрейкив, 58. Филипп Пангелов-Юлдашев, 70. Андрей Григорьев, 75. Владислав Герцик, 76. Александр Фирсов, 98. Владислав Соколовский

Нападающие

8. Максим Разумов, 9. Виталий Лялька, 10. Михаил Стефанович, 13. Илья Коренчук, 14. Никита Буценко, 17. Феликс Морозов, 21. Вениамин Трандафилов, 23. Виктор Туркин, 36. Андрей Сигарев, 37. Дмитрий Даниленко, 45. Виктор Захаров, 54. Глеб Кривошапкин, 71. Станислав Садовиков, 81. Андрей Бирюков, 88. Александр Пересунько, 96. Олег Шишлянников.

«Донбасс» продолжит занятия на краматорской арене до середины августа, а затем основная команда донецкого клуба отправится на первый предсезонный турнир – Мемориал Павла Зайбоника, матчи которого состоятся с 19 по 21 августа в Словакии. Соперниками действующего чемпиона Украины хоккейного клуба «Донбасс» станут чемпион Словакии ХК «Зволен», сборная Словакии U-20, а также словацкая «05 Банска Быстрица».

Затем команда Микульчика продолжит тренировочный процесс в Краматорске.

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Источник: hcdonbass.com Олег Шумейко-младший
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