«Донбасс» разгромно выиграл у «Альтаира»
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Донбасс» дома выиграл у «Альтаира» со счетом 9:1.
В первом периоде «Донбасс» ожидаемо владел преимуществом, но смог его превратить лишь в одну заброшенную шайбу. Это Александр Пересунько реализовал выход на ворота гостей.
В начале второго периода дончанам удалось удвоить преимущество. Андрей Сигарев отдал скрытый пас, а подставивший клюшку Андрей Бирюков переправил шайбу в ворота, реализовав большинство. Вскоре Денису Кочеткову из «Альтаира» удалось сократить отставание. Отметим, что гости, забивая свой первый гол, находились в меньшинстве.
Менее чем через две минуты после гола «Альтаира» Виктор Захаров после разыгранной комбинации в одно касание вернул преимущество хозяевам в две шайбы. Затем наконец-то забросил шайбу Сигарев, отметившийся до этого тремя ассистами. Финальным аккордом второго периода стали еще две заброшенные шайбы хозяев – Максим Разумов точно поразил ворота от синей линии, а Пересунько отметился голом в контратаке.
В третьем периоде Разумов оформил дубль. Во второй половине двадцатиминутки Гатис Спруктс с передачи Виктора Туркина забросил восьмую шайбу дончан. Финальной стала заброшенная шайба Игоря Галыгина, который забил на добивании.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Донбасс» – «Альтаир» 9:1 (1:0, 5:1, 3:0)
1:0 Пересунько (Сигарев), 16:55
2:0 Бирюков (Сигарев), 22:13 ГБ
2:1 Кочетков (Коренчук, Дьяченко), 26:18 ГМ
3:1 Захаров (Сигарев, Спиценко), 28:52 ГБ
4:1 Сигарев (Кобелев, Пересунько), 33:07
5:1 Разумов (Спиценко), 35:46
6:1 Пересунько (Галыгин, Сигарев), 36:24
7:1 Разумов (Пангелов-Юлдашев, Бирюков), 46:42
8:1 Спруктс (Туркин), 52:00 ГБ
9:1 Галыгин (Андрейкив), 59:25
Вратари: Петров (Макаров) – Дьяченко (Печорин)