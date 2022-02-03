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«Донбасс» разгромно выиграл у «Альтаира»

Дончане решили исход матча еще во втором периоде
Хоккей Хоккейная Суперлига
03 февраля 20:40
«Донбасс» разгромно выиграл у «Альтаира»
Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Донбасс» дома выиграл у «Альтаира» со счетом 9:1.

В первом периоде «Донбасс» ожидаемо владел преимуществом, но смог его превратить лишь в одну заброшенную шайбу. Это Александр Пересунько реализовал выход на ворота гостей.

В начале второго периода дончанам удалось удвоить преимущество. Андрей Сигарев отдал скрытый пас, а подставивший клюшку Андрей Бирюков переправил шайбу в ворота, реализовав большинство. Вскоре Денису Кочеткову из «Альтаира» удалось сократить отставание. Отметим, что гости, забивая свой первый гол, находились в меньшинстве.

Менее чем через две минуты после гола «Альтаира» Виктор Захаров после разыгранной комбинации в одно касание вернул преимущество хозяевам в две шайбы. Затем наконец-то забросил шайбу Сигарев, отметившийся до этого тремя ассистами. Финальным аккордом второго периода стали еще две заброшенные шайбы хозяев – Максим Разумов точно поразил ворота от синей линии, а Пересунько отметился голом в контратаке.

В третьем периоде Разумов оформил дубль. Во второй половине двадцатиминутки Гатис Спруктс с передачи Виктора Туркина забросил восьмую шайбу дончан. Финальной стала заброшенная шайба Игоря Галыгина, который забил на добивании.


Суперлига. Регулярный чемпионат

«Донбасс» – «Альтаир» 9:1 (1:0, 5:1, 3:0)

1:0 Пересунько (Сигарев), 16:55

2:0 Бирюков (Сигарев), 22:13 ГБ

2:1 Кочетков (Коренчук, Дьяченко), 26:18 ГМ

3:1 Захаров (Сигарев, Спиценко), 28:52 ГБ

4:1 Сигарев (Кобелев, Пересунько), 33:07

5:1 Разумов (Спиценко), 35:46

6:1 Пересунько (Галыгин, Сигарев), 36:24

7:1 Разумов (Пангелов-Юлдашев, Бирюков), 46:42

8:1 Спруктс (Туркин), 52:00 ГБ

9:1 Галыгин (Андрейкив), 59:25

Вратари: Петров (Макаров) – Дьяченко (Печорин)

Карен Агабекян
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