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«Донбасс» с боевой победы начал Мемориал Павла Забойника

Чемпион Украины уступал «молодежке» Словакии 0:2, но сумел перевернуть ход матча
Хоккей УХЛ
15:30
«Донбасс» с боевой победы начал Мемориал Павла Забойника

В начале первого периода Купчо воспользовался ошибкой в обороне «Донбасса» и открыл счет в матче броском в «девятку». Украинцы большими силами атаковали ворота Словакии U-20, но пробить голкипера словацкой «молодежки» никак не удавалось. А в середине 20-минутки Соколовский нарушил у своих владений – Кашвик реализовал буллит, уверенно переиграв Вориса. К концу периода на табло уже горело 2:2 – первую шайбу за чемпиона Украины забросил белорус Стефанович, а еще одно взятие ворот на счету Коренчука.

После перерыва «Донбасс» не стал сбавлять оборотов и усилиями Ляльки впервые вышел вперед в матче. Но на сей раз уже словаки не захотели уходить на перерыв в роли уступающих – Хайник сумел реализовать большинство 5 на 3 (удаления Коренчука и Даниленко).

В третьем периоде дончане сумели доказать свое преимущество в классе – Шишлянников мощнейшим броском вновь вывел украинскую команду вперед. А Смерек и Сигарев установили на табло итоговый счет – 6:3 в пользу «Донбасса».

Мемориал Павла Забойника. Первый матч

«Донбасс» – Словакия U-20 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Шайбы «Донбасса»: 1:2 – Стефанович, 2:2 – Коренчук, 3:2 – Лялька, 4:3 – Шишлянников (бол.), 5:3 – Смерек, 6:3 – Сигарев

Олег Шумейко-младший
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Теги

Донбасс сборная Словакии (хоккей)

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