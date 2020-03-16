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«Донбасс» с дублем Сигарева обыграл «Краматорск»

Форвард дончан набрал 61 очко в регулярном чемпионате
Хоккей УХЛ
16 марта 20:40
«Донбасс» с дублем Сигарева обыграл «Краматорск»
«Донбасс» обыграл «Краматорск» / фото - УХЛ

УХЛ. Регулярный чемпионат

«Краматорск» – «Донбасс» 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 Горечишников (Буценко), 02:10;

0:2 Монс (Курбатов, Казаковцев), 11:28;

0:3 Сигарев (Бирюков, Шишлянников), 11:44;

1:3 Жвачкин (Таран, Подзиньш, больш.), 27:42;

2:3 Гринкевич (Кривошапкин), 32:19;

2:4 Милехин (Карамнов, Костиков), 32:19;

2:5 Сигарев (Монс, Бирюков), 59:50.

В рамках регулярного чемпионата УХЛ в Краматорске одноименный клуб принимал «Донбасс».

Стартовало Донбасское дерби очень ярко и эмоционально – с драки. На второй минуте сцепились Подзиньш и Тунхузин. После того, как хоккеисты прекратили выяснять отношения, матч продолжился, правда, не лучшим образом для краматорчан. Практически сразу после файта дончане забросили шайбу – отличился Горечишников. Не сбавляя оборотов, подопечные Чибирева продолжали нагружать работой Короваева. В результате, на экваторе периода краматорчане пропустили еще две шайбы за 16 секунд. Огорчили болельщиков «Краматорска» Монс и Сигарев.

Во второй 20-минутке краматорчане большими силами побежали в атаку, что вскоре принесло свои плоды – сначала забросил Жвачкин, а спустя пять минут отрыв до минимума сократил Гринкевич. После этого команды еще несколько раз обменялись опасными бросками, но отличиться до конца игрового отрезка никому не удалось.

Третий период остался за подопечными Чибирева. Хоккеисты «Донбасса» активнее выглядели в заключительной 20-минутке, больше контролировали шайбу, а также опаснее атаковали владения краматорчан. В итоге, еще две заброшенные шайбы – Милехин и Сигарев.

Таким образом, «Донбасс» победил и расположился на первом месте турнирной таблицы.

Рене Тер Велде
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