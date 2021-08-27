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«Донбасс» с дублем Сигарева уверенно победил «Кременчуг»

Клубы сыграли свой первый матч на Открытом кубке Донбасса
Хоккей УХЛ
21:22
«Донбасс» с дублем Сигарева уверенно победил «Кременчуг»
фото - ХК "Донбасс"

В Краматорске состоялся второй матч Открытого кубка Донбасса. «Кременчуг» потерпел поражение от действующего чемпиона Украины «Донбасса».

Команда Павла Микульчика в первом периоде дважды смогла конвертировать большинство в результативные действия. Дублем отличился лучший бомбардир предыдущего сезона УХЛ Андрей Сигарев.

Во втором и третьем периодах дончане укрепляли свое преимущество. Шайбу престижа горожане забросили лишь под завесу встречи.

Открытый кубок Донбасса. 1 тур.

«Донбасс» – «Кременчуг» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

1:0 Сигарев – 15:31

2:0 Сигарев – 17:00

3:0 Лялька – 25:53

4:0 Морозов – 42:52

5:0 Уилсон – 44:29

5:1 Созонов – 57:35

«Донбасс» возглавил таблицу турнира после первого круга.

В параллельном матче «Краматорск» спокойно обыграл «Мариуполь».

Трансляции матчей юбилейного Открытого кубка Донбасса смотрите на XSPORT и XSPORT+.

Антон Кривенко
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Теги

Донбасс ХК Кременчуг

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