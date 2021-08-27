«Донбасс» с дублем Сигарева уверенно победил «Кременчуг»
В Краматорске состоялся второй матч Открытого кубка Донбасса. «Кременчуг» потерпел поражение от действующего чемпиона Украины «Донбасса».
Команда Павла Микульчика в первом периоде дважды смогла конвертировать большинство в результативные действия. Дублем отличился лучший бомбардир предыдущего сезона УХЛ Андрей Сигарев.
Во втором и третьем периодах дончане укрепляли свое преимущество. Шайбу престижа горожане забросили лишь под завесу встречи.
Открытый кубок Донбасса. 1 тур.
«Донбасс» – «Кременчуг» 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
1:0 Сигарев – 15:31
2:0 Сигарев – 17:00
3:0 Лялька – 25:53
4:0 Морозов – 42:52
5:0 Уилсон – 44:29
5:1 Созонов – 57:35
«Донбасс» возглавил таблицу турнира после первого круга.
В параллельном матче «Краматорск» спокойно обыграл «Мариуполь».
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