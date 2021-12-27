«Донбасс» с двумя хет-триками обыграл «Краматорск» в самом результативном матче сезона

Дончане выиграли шестой матч подряд

Фото: ХК Донбасс

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Краматорск» дома проиграл «Донбассу» со счетом 8:11.



Первый период начался с двух заброшенных шайб «Донбасса». Вскоре Николай Столяренко отквитал один гол, но еще до окончания первых 10 минут матча Гатис Спруктс вернул преимущество гостей в две шайбы.

Под конец периода Артем Градович снова сократил до минимального отставание «Краматорска».

В начале второй двадцатиминутки команды обменялись голами Андрея Жвачкина и Виталия Андрейкива. Затем дончане снова захватили преимущество и Марк Калейниковас забросил их пятую шайбу. Однако, в конце периода Дмитрий Кобыльник в большинстве снова сократил отставание «Краматорска».

В первые пять минут третьего периода «Донбасс» забросил пять шайб, сделав счет 4:10. Пве шайбы на свой счет записали Павел Медведев и Андрей Сигарёв, еще гол в активе Виктора Захарова. Во второй половине периода Глеб Мальцев и Столяренко смогли отквитать две шайбы, установив счет 6:10, а спустя минуту свой третий гол оформил Андрей Сигарёв.

До конца самого результативного матча в истории Суперлиги «Краматорск» забросил еще две шайбы, которые никак не отразились на итоговом результате.

Суперлига. Регулярный чемпионат:



«Краматорск» – «Донбасс» 8:11 (2:3, 2:2, 4:6)

Шайбы:

0:1 Шишлянников (Сигарев, Соколовский) – 03:21,

0:2 Медведев (Жульдиков) – 03:50,

1:2 Столяренко (Мальцев, Градович) – 06:21,

1:3 Спруктс (Таран, Морозов) – 08:08,

2:3 Градович (Мальцев, Кобыльник) – 12:35,

3:3 Жвачкин (Кобыльник) – 22:23,

3:4 Андрейкив – 30:15,

3:5 Калейниковас (Пересунько – бол.) – 31:19,

4:5 Кобыльник (Сергиевский, Бердникс – бол.) – 36:14,

4:6 Медведев (Калейниковас, Кобелев) – 41:13,

4:7 Сигарев (Бирюков) – 43:31,

4:8 Медведев (Туркин) – 44:03,

4:9 Захаров (Пангелов-Юлдашев) – 44:19,

4:10 Сигарев (Шишлянников – мен.) – 45:24,

5:10 – Мальцев (Столяренко, Градович) – 47:38,

6:10 Столяренко (Сергиевский, Градович) – 49:49,

6:11 Сигарев (Жульдиков, Захаров – бол.) – 50:48,

7:11 К. Афанасьев (Фирсов, Мальцев) – 52:54,

8:11 Сергиевский (Мальцев, Столяренко) – 57:09

«Краматорск»: Кучер (Трус, 30:15 – 44:03), Мальцев-Бабрусев, Сергиевский-Столяренко-Градович, Ваулин-Бердникс, Жвачкин-К. Афанасьев-Тимченко, С. Афанасьев-Фирсов, Середницкий-Кобыльник-Калинычев, Кругляков, Говорушко-Дуюн-Сирченко

«Донбасс»: Ворис (Макаров), Пангелов-Юлдашев-Соколовский, Сигарев-Бирюков-Шишлянников, Жульдиков-Кобелев, Туркин-Калейниковас-Медведев, Таран-Андрейкив, Потехин-Захаров-Кривошапкин, Галыгин, Морозов-Даниленко-Спруктс-Пересунько