«Донбасс» с минимальным преимуществом обыграл «Мариуполь»

Дончане продолжают лидировать в турнирной таблице

Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата хоккейной Суперлиги Париматч «Донбасс» обыграл «Мариуполь» со счетом 3:2.



Команды очень активно начали матч, что привело к заброшенной шайбе Олега Шишлянникова. Пропустив, «Мариуполь» увеличил своей давление в атаке, и быстро сравнял счет после броска Элиезера Щербатова.

Однако, «Донбасс» через минуту вернул себе преимущество благодаря голу Дмитрия Даниленко.

В середине второго периода игрок «Мариуполя» Никита Милёхин снова восстановил паритет.

В третьей двадцатиминутке, в большинстве, «Донбасс» забросил победную шайбу, а Шишлянников оформил дубль.





Суперлига. Регулярный чемпионат



«Донбасс» - «Мариуполь» 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Шишлянников, 09:10;

1:1 Щербатов (Алексеев, Тунхузин, больш.), 12:47;

2:1 Даниленко (Садовиков), 13:50;

2:2 Милехин (Щербатов, Лысенко), 27:52;

3:2 Шишлянников (Захаров, Бирюков, больш.), 53:17;

«Донбасс»: Макаров (Петров); Жульдиков - Кобелев, Андрейкив - Таран, Пангелов-Юлдашев (А) - Соколовский, Галыгин; Медведев - Туркин (А) - Калейниковас, Морозов - Спруктс - Пересунько, Сигарёв - Бирюков - Шишлянников, Даниленко - Захаров (К) - Садовиков.

«Мариуполь»: Трифонов (Дуве); Декало - Лысенко, Алексеев - Олендаренко, Тунхузин - Кудряшов, Филимонов; Казаковцев (А) - Твердохлебов - Бойко, Милёхин - Мазур (К) - Щербатов (А), Чердак - Коваленко - Тютченко, Зуев - Ружников - Костиков.