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18:30 Донбасс - Сокол -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован

«Донбасс» – «Сокол»: главная битва УХЛ

5 ноября состоится главное хоккейное дерби Украины «Донбасс» – «Сокол», титульным партнером которых является Parimatch, единственный легальный букмекер
Хоккей УХЛ
13:20
«Донбасс» – «Сокол»: главная битва УХЛ

Это уже третий матч команд в текущем сезоне, ранее они обменялись домашними победами. Дончане выиграли 5:4, а киевляне – 7:6. Сейчас аналитики Parimatch дают 59% на победу «Донбасса» и 41% на победу «Сокола». А также 57% на то, что будет заброшено не менее пяти шайб.

Обе команды главные претенденты на чемпионство. Пока что в турнирной таблице лидирует «Сокол», который терял очки только в одном матче с «Донбассом». У дончан же было еще два поражения от «Кременчуга». «Сокол», кстати, на прошлой неделе без проблем обыграл «Кременчуг» на выезде 5:2.

Матч ожидается очень интересный и результативный, так что смотреть его будут фанаты хоккея по всей Украине.

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