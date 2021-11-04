«Донбасс» – «Сокол»: главная битва УХЛ

5 ноября состоится главное хоккейное дерби Украины «Донбасс» – «Сокол», титульным партнером которых является Parimatch, единственный легальный букмекер

Это уже третий матч команд в текущем сезоне, ранее они обменялись домашними победами. Дончане выиграли 5:4, а киевляне – 7:6. Сейчас аналитики Parimatch дают 59% на победу «Донбасса» и 41% на победу «Сокола». А также 57% на то, что будет заброшено не менее пяти шайб.

Обе команды главные претенденты на чемпионство. Пока что в турнирной таблице лидирует «Сокол», который терял очки только в одном матче с «Донбассом». У дончан же было еще два поражения от «Кременчуга». «Сокол», кстати, на прошлой неделе без проблем обыграл «Кременчуг» на выезде 5:2.

Матч ожидается очень интересный и результативный, так что смотреть его будут фанаты хоккея по всей Украине.