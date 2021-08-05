«Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника

Международный турнир в Словакии пройдет с 19 по 21 августа

Фото: hcdonbass.com

«Донбасс» в рамках подготовки к сезону-2021/22 примет участие в 23-м Мемориале Павла Забойника, матчи которого состоятся с 19 по 21 августа в Зволене, Словакия.



Соперниками действующего чемпиона Украины станут чемпион Словакии «Зволен», сборная Словакии U-20, а также словацкая «05 Банска Быстрица».

Отметим, что донецкий клуб дважды принимал участие в турнире – в 2012 году стал победителем, а в 2016 занял четвертое место.

Состав участников турнира:

«Тыхы» Польша

«Будапешт» Венгрия

«Донбасс» Украина

Словакия U-20

«05 Банска Быстрица» Словакия

«Зволен» Словакия

Расписание матчей турнира:

19 августа, четверг

13:00. «Донбасс» – Словакия U-20

16:30. «Будапешт» – «05 Банска Быстрица»

20:00. «Зволен» – «Тыхы»

20 августа, пятница

13:00. «Донбасс» – «05 Банска Быстрица»

16:30. «Тыхы» – Словакия U-20

20:00. «Зволен» – «Будапешт»

21 августа, суббота

11:00. «Тыхы» – «05 Банска Быстрица»



14:30 «Будапешт» – Словакия U-2018:00. «Зволен» –

Напомним, что чемпионат Украины начнется в середине сентября.