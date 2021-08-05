«Донбасс» сыграет на Мемориале Павла Забойника
«Донбасс» в рамках подготовки к сезону-2021/22
примет участие в 23-м Мемориале Павла Забойника, матчи которого состоятся с 19 по 21 августа в Зволене, Словакия.
Соперниками действующего чемпиона Украины станут чемпион Словакии «Зволен», сборная Словакии U-20, а также словацкая «05 Банска Быстрица».
Отметим, что донецкий клуб дважды принимал участие в турнире – в 2012 году стал победителем, а в 2016 занял четвертое место.
Состав участников турнира:
«Тыхы» Польша
«Будапешт» Венгрия
«Донбасс» Украина
Словакия U-20
«05 Банска Быстрица» Словакия
«Зволен» Словакия
Расписание матчей турнира:
19 августа, четверг
13:00. «Донбасс» – Словакия U-20
16:30. «Будапешт» – «05 Банска Быстрица»
20:00. «Зволен» – «Тыхы»
20 августа, пятница
13:00. «Донбасс» – «05 Банска Быстрица»
16:30. «Тыхы» – Словакия U-20
20:00. «Зволен» – «Будапешт»
21 августа, суббота
11:00. «Тыхы» – «05 Банска Быстрица»
18:00. «Зволен» – «Донбасс»
Напомним, что чемпионат Украины начнется в середине сентября.
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